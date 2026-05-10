Россиянам рассказали о новой уловке мошенников с «выгодными» дачными наборами
Мошенники обманывают россиян, предлагая фейковые дачные наборы по специальной цене. Этой информацией поделились с РИА Новости в сервисе «МТС Защитник».
Злоумышленники звонят от имени частных компаний, пытаясь продать якобы готовый набор для отдыха за городом. В него, как правило, входят различные продукты, товары для мангала, одноразовая посуда и другие нужные на майские праздники вещи. Аферисты рассчитывают на желание дачников быстро и выгодно собрать всё необходимое.
Если человек заинтересуется предложением, мошенники попросят его внести «предоплату для бронирования». После получения денег они перестают выходить на связь, и никакой доставки не происходит.
В сервисе напомнили: настоящие компании не требуют полной предоплаты по телефону и не отправляют ссылки для оплаты через смс или мессенджеры. При поступлении подозрительного звонка ни в коем случае нельзя передавать свои деньги. Следует немедленно прекратить разговор и положить трубку.
