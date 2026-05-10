При пожаре в частном доме на Урале погибла женщина с четырьмя детьми
В Свердловской области при пожаре в частном доме погибла женщина и четверо её детей. Об этом сообщает «Mk.ru» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Трагедия произошла утром 4 мая в селе Ленское на улице Кирова. Огонь охватил площадь около семи квадратных метров. Спасатели ликвидировали возгорание силами девяти человек, также использовались три единицы техники. На пепелище обнаружили тела 35-летней женщины, двух девочек (16 и 9 лет) и двух мальчиков (11 и 8 лет). По предварительной информации, смерть наступила из-за отравления продуктами горения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и о возможной халатности. Прокуратура проверяет соблюдение требований пожарной безопасности.
Специалисты рассматривают несколько версий, из-за которых началось возгорание, включая неосторожное обращение с огнём (в том числе при курении), а также неисправность электропроводки. Точную причину установит пожарно-техническая экспертиза.
Согласно материалу, одна из дочерей погибшей женщины в момент пожара находилась в больнице и выжила. В селе организовали работу психологов для поддержки родственников, соседей и выжившего ребёнка.