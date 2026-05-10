На Сахалине на протяжении 12 часов спасали раненого дельфина

На Сахалине полдня спасали в ледяной воде запутавшегося в жаберной сети дельфина
На Сахалине волонтёры на протяжении 12 часов спасали раненого дельфина. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры с места события.
Инцидент случился у побережья Корсакова в Анивском заливе — морская свинья запуталась в жаберной сети. Местный житель Дмитрий случайно заметил дельфина и быстро разрезал сеть, а затем увидел кровь из плавника. Мужчина позвонил волонтёрам, и к операции подключилась группа помощи морским животным «Друзья океана».
Пока спасатели добирались, Дмитрий поддерживал малыша в ледяной воде и даже дал ему имя Гаврюша. Прибывшие специалисты осмотрели дельфина и аккуратно сопроводили его на глубину, подальше от неводов. Гаврюша немного поплескался рядом с людьми и уплыл в море. Группа наблюдала за дельфином, пока не убедилась, что он уверенно уходит вдаль и не возвращается к берегу.
В пресс-службе «Друзей океана» 9 мая напомнили, что рыболовные снасти остаются одной из главных угроз для морских млекопитающих. Жаберная сеть на хвостовом плавнике едва не погубила Гаврюшу, и встреча с людьми стала для него счастливым спасением.