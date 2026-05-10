На Сахалине на протяжении 12 часов спасали раненого дельфина

10 мая 2026, 04:03

На Сахалине полдня спасали в ледяной воде запутавшегося в жаберной сети дельфина

На Сахалине волонтёры на протяжении 12 часов спасали раненого дельфина. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры с места события.





Инцидент случился у побережья Корсакова в Анивском заливе — морская свинья запуталась в жаберной сети. Местный житель Дмитрий случайно заметил дельфина и быстро разрезал сеть, а затем увидел кровь из плавника. Мужчина позвонил волонтёрам, и к операции подключилась группа помощи морским животным «Друзья океана».



