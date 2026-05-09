«Не будем равнодушными»: Дмитрий Нагиев поздравил россиян с Днём Победы
Дмитрий Нагиев впервые за долгое время обратился к публике, опубликовав в соцсетях видеообращение по случаю Дня Победы. Артист выступил на фоне берёз и поделился своими размышлениями о значении праздника, памяти о героях и ценности мирной жизни.
По словам Нагиева, 9 Мая остаётся особенной датой, способной объединять людей вне зависимости от взглядов и жизненных обстоятельств. Актёр подчеркнул, что этот праздник напоминает о подвиге простых людей, всего народа и его собственной семьи — в частности, дедушки, память о котором он хранит до сих пор.
Дмитрий Нагиев также отметил, что и в современности есть люди, которых можно назвать героями. Он призвал общество не оставаться равнодушным к происходящему вокруг и напомнил о важности человеческого участия, сострадания и ответственности каждого человека за происходящее.
В своём обращении артист затронул тему конфликтов и гибели людей, выразив надежду на торжество мира и справедливости. Нагиев подчеркнул, что настоящая победа — это победа добра над злом, света над тьмой и мирной жизни над разрушением.
Завершая поздравление, актёр пожелал всем мира, взаимного уважения и единства, отметив, что сила страны заключается в способности людей сохранять человечность, несмотря на любые испытания.
