В России с 1 апреля проактивно проиндексируют социальные пенсии
Социальные пенсии в 2026 году в России проактивно проиндексируют с 1 апреля. Об этом проинформировали в Соцфонде, передает ТАСС.
Гражданам не потребуется обращаться в какие-либо инстанции или подавать заявления. Размер индексации будет установлен на основании увеличения прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год и составит 6,8%.
2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что эта прибавка затронет более 4 миллионов человек, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, тех, кто потерял кормильца, а также граждан, у которых отсутствует или недостаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, кому положена пенсия по потере кормильца.
