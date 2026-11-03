Россиянам рассказали о новом способе смены оператора связи
Минцифры РФ запустило новый способ подачи заявок на переход к другому сотовому оператору с сохранением номера. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере «МАКС».
Как пишет Общественная Служба Новостей, оформить запрос теперь можно на портале «Госуслуги»: заявка автоматически уходит независимому оператору базы данных перенесенных номеров, который проверяет ее на соответствие условиям переноса. Прежние варианты — через сайт или офис оператора связи — по-прежнему доступны. Новый сервис уже поддерживают «Билайн», «Мегафон», МТС, Т2 и ряд других операторов, у которых есть доступ к базе данных перенесенных номеров.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти в личный кабинет на «Госуслугах», открыть профиль и выбрать раздел «Сим-карты», затем указать номер и заполнить данные по инструкции. После проверки заявки новый оператор связывается с абонентом, чтобы выбрать тариф и определить способ подписания договора — в салоне связи или удаленно с электронной подписью.
Операторы «большой четверки» и некоторые другие компании могут отправить договор в приложение «Госключ». После этого абоненту выдают сим-карту, на которую переносится номер. Помимо этого, заявку на перенос теперь можно оставить на сайте оператора базы данных перенесенных номеров, где также есть информация о качестве покрытия в конкретном регионе и сравнение тарифов операторов.
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