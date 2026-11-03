Россиянам рассказали о новом способе смены оператора связи

03 ноября 2026, 16:48

Минцифры: заявку на смену оператора связи можно подать на «Госуслугах»

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Минцифры РФ запустило новый способ подачи заявок на переход к другому сотовому оператору с сохранением номера. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере «МАКС».