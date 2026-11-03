В России оценили готовность шиномонтажей к сезонной замене шин
В крупнейших городах России не все автомобилисты могут заранее выбрать удобное время для сезонной замены шин. Несмотря на большое количество шиномонтажных мастерских, предварительная запись доступна лишь в 59% таких точек.
При этом из-за аномально тёплой осени водители откладывают переход на зимнюю резину, что после наступления устойчивых холодов может спровоцировать повышенный спрос и очереди. Такие данные представили аналитики 2ГИС совместно с международной сетью автосервисов FIT SERVICE.
Согласно исследованию, по состоянию на октябрь 2026 года в 16 крупнейших городах страны работало более 15 тысяч шиномонтажных пунктов. Записаться на определённое время можно в 8 925 из них.
Наиболее широкие возможности для предварительного бронирования предлагают Екатеринбург, где такая услуга доступна в 68,5% мастерских, Краснодар и Санкт-Петербург (по 66%), а также Нижний Новгород (65%). Сложнее всего заранее договориться о визите в Омске, где запись предусмотрена только в половине шиномонтажных пунктов. В Красноярске и Уфе этот показатель составляет 52%.
В среднем в городах-миллионниках на 10 тысяч жителей приходится 4,2 шиномонтажной мастерской. Лидерами по обеспеченности такими услугами стали Красноярск и Новосибирск — здесь насчитывается по семь точек на каждые 10 тысяч человек. В Челябинске и Краснодаре показатель составляет шесть мастерских. На противоположном конце рейтинга оказалась Москва, где на аналогичное количество жителей приходится всего 2,5 шиномонтажа. В Ростове-на-Дону их 3,7, а в Санкт-Петербурге — четыре.
При этом высокая концентрация мастерских не гарантирует возможности записаться на конкретное время. Например, Красноярск занимает лидирующие позиции по числу шиномонтажей в расчёте на население, однако предварительное бронирование доступно лишь примерно в половине из них, отмечает Петербургский дневник.
Необходимость заранее планировать визит связана в том числе с изменением сроков начала сезонного ажиотажа. По информации FIT SERVICE, в октябре 2026 года количество заказ-нарядов, включавших услуги шиномонтажа, оказалось на 16% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Эксперты объясняют снижение активности тёплой погодой: во многих регионах устойчивые холода ещё не установились, поэтому автомобилисты не торопятся менять летние покрышки.
Положительную динамику по сравнению с октябрём 2025 года специалисты отметили только в городах Сибирского и Уральского федеральных округов. В остальных федеральных округах число обращений пока остаётся ниже прошлогоднего уровня.
Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов считает, что перенос начала сезона не означает снижения общего спроса, а лишь откладывает его на более поздний срок.
«Поздний старт не отменяет сезонный спрос, а сдвигает его: с похолоданием запись может заполниться за несколько дней. Поэтому лучше заранее выбрать сервис и удобное время, чем после первого гололёда искать любое свободное место. При этом скорость не должна подменять качество: от соблюдения технологии зависят безопасность поездок и сохранность шин и дисков. Экономия времени для владельца – это не рекордно быстрая смена колёс, а обслуживание по записи, с гарантией на работу и без необходимости возвращаться для устранения недочётов», – отметил Родионов.
Стоимость сезонной замены шин осенью практически не изменилась относительно весеннего периода. Основное подорожание произошло в начале 2026 года, когда цены выросли на 5–10%.
В октябре средний чек заказ-наряда с услугами шиномонтажа составил 7 645 рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее. При этом указанная сумма включает не только непосредственно замену покрышек, но и дополнительные работы, а также приобретённые товары. Если учитывать исключительно шиномонтаж, средняя стоимость услуги достигла 2 562 рублей, увеличившись за год на 12%.
Аналитики также зафиксировали дальнейшее смещение спроса в сторону колёс большего диаметра. Наиболее заметное сокращение обращений наблюдается среди владельцев автомобилей с небольшими дисками. Так, количество заказов для размера R13 уменьшилось за год на 48%, R14 — на 32%, R15 — на 28%, R16 — на 21%, R17 — на 14%.
Для колёс R18 и R20 число обращений сохранилось на уровне прошлого года. Рост спроса отмечен только в двух категориях: на диски R19 он увеличился на 7%, а на R21 — сразу на 41%. Несмотря на эту тенденцию, самыми востребованными в шиномонтажных мастерских по-прежнему остаются средние размеры колёс R16, R17 и R18.