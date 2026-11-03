В России оценили готовность шиномонтажей к сезонной замене шин

03 ноября 2026, 16:10

FIT SERVICE: россияне откладывают замену шин и провоцируют очереди в шиномонтажах

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

В крупнейших городах России не все автомобилисты могут заранее выбрать удобное время для сезонной замены шин. Несмотря на большое количество шиномонтажных мастерских, предварительная запись доступна лишь в 59% таких точек.





При этом из-за аномально тёплой осени водители откладывают переход на зимнюю резину, что после наступления устойчивых холодов может спровоцировать повышенный спрос и очереди. Такие данные представили аналитики 2ГИС совместно с международной сетью автосервисов FIT SERVICE.



Согласно исследованию, по состоянию на октябрь 2026 года в 16 крупнейших городах страны работало более 15 тысяч шиномонтажных пунктов. Записаться на определённое время можно в 8 925 из них.



Наиболее широкие возможности для предварительного бронирования предлагают Екатеринбург, где такая услуга доступна в 68,5% мастерских, Краснодар и Санкт-Петербург (по 66%), а также Нижний Новгород (65%). Сложнее всего заранее договориться о визите в Омске, где запись предусмотрена только в половине шиномонтажных пунктов. В Красноярске и Уфе этот показатель составляет 52%.



В среднем в городах-миллионниках на 10 тысяч жителей приходится 4,2 шиномонтажной мастерской. Лидерами по обеспеченности такими услугами стали Красноярск и Новосибирск — здесь насчитывается по семь точек на каждые 10 тысяч человек. В Челябинске и Краснодаре показатель составляет шесть мастерских. На противоположном конце рейтинга оказалась Москва, где на аналогичное количество жителей приходится всего 2,5 шиномонтажа. В Ростове-на-Дону их 3,7, а в Санкт-Петербурге — четыре.



При этом высокая концентрация мастерских не гарантирует возможности записаться на конкретное время. Например, Красноярск занимает лидирующие позиции по числу шиномонтажей в расчёте на население, однако предварительное бронирование доступно лишь примерно в половине из них, отмечает Петербургский дневник.



Необходимость заранее планировать визит связана в том числе с изменением сроков начала сезонного ажиотажа. По информации FIT SERVICE, в октябре 2026 года количество заказ-нарядов, включавших услуги шиномонтажа, оказалось на 16% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Эксперты объясняют снижение активности тёплой погодой: во многих регионах устойчивые холода ещё не установились, поэтому автомобилисты не торопятся менять летние покрышки.



Положительную динамику по сравнению с октябрём 2025 года специалисты отметили только в городах Сибирского и Уральского федеральных округов. В остальных федеральных округах число обращений пока остаётся ниже прошлогоднего уровня.



Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов считает, что перенос начала сезона не означает снижения общего спроса, а лишь откладывает его на более поздний срок.





«Поздний старт не отменяет сезонный спрос, а сдвигает его: с похолоданием запись может заполниться за несколько дней. Поэтому лучше заранее выбрать сервис и удобное время, чем после первого гололёда искать любое свободное место. При этом скорость не должна подменять качество: от соблюдения технологии зависят безопасность поездок и сохранность шин и дисков. Экономия времени для владельца – это не рекордно быстрая смена колёс, а обслуживание по записи, с гарантией на работу и без необходимости возвращаться для устранения недочётов», – отметил Родионов.