Россиянам рассказали о пользе баклажанов для пищеварения и контроля веса
Эндокринолог Сахнова: баклажаны помогают контролировать вес благодаря клетчатке
Баклажаны являются источником клетчатки, антиоксидантов и важных микроэлементов, которые помогают поддерживать пищеварение и контролировать вес. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Скандинавского центра здоровья Екатерина Сахнова.
По ее словам, баклажаны содержат растворимую и нерастворимую клетчатку, благодаря которой увеличивается скорость усвоения сахаров после еды. Также в овоще есть витамины группы В, калий, магний и кремний, полезные для состояния кожи, сосудов и суставов.
«Баклажан подходит пациентам с преддиабетом и лишним весом как основа овощного гарнира: в нем мало калорий, много воды и клетчатки, а сахара содержится немного», — отметила Сахнова в беседе с «Известиями».
Эксперт также обратила внимание на низкую калорийность овоща. В 100 г баклажана содержится около 20 ккал, при этом баклажан надолго насыщает. Однако мякоть плода хорошо впитывает масло, и при жарке калорийность увеличивается.
Тем временем Общественная Служба Новостей рассказала, что кабачок и цукини являются разновидностями тыквы обыкновенной. Овощи различаются формой, цветом, а также толщиной кожицы.
«Цукини — это разновидность кабачка с тонкими длинными плодами темно-зеленого цвета. В магазинах и ресторанах его часто позиционируют как «премиальный» овощ, хотя на самом деле это та же самая культура», — говорится в материале издания.
Кабачок обычно имеет кругловато-удлиненную форму и светло-зеленый или желтоватый цвет, а цукини отличается цилиндрической формой и темно-зеленым цветом. Их кожица обычно более тонкая и нежная. При этом оба овоща имеют мягкую мякоть и слабый вкус, который можно «облагородить» специями и травами.