Россиянам рассказали о пользе баклажанов для пищеварения и контроля веса

17 августа 2026, 18:07

Эндокринолог Сахнова: баклажаны помогают контролировать вес благодаря клетчатке

Фото: iStock/Magone

Баклажаны являются источником клетчатки, антиоксидантов и важных микроэлементов, которые помогают поддерживать пищеварение и контролировать вес. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Скандинавского центра здоровья Екатерина Сахнова.





По ее словам, баклажаны содержат растворимую и нерастворимую клетчатку, благодаря которой увеличивается скорость усвоения сахаров после еды. Также в овоще есть витамины группы В, калий, магний и кремний, полезные для состояния кожи, сосудов и суставов.





«Баклажан подходит пациентам с преддиабетом и лишним весом как основа овощного гарнира: в нем мало калорий, много воды и клетчатки, а сахара содержится немного», — отметила Сахнова в беседе с «Известиями».

«Цукини — это разновидность кабачка с тонкими длинными плодами темно-зеленого цвета. В магазинах и ресторанах его часто позиционируют как «премиальный» овощ, хотя на самом деле это та же самая культура», — говорится в материале издания.