Туманов рекомендовал в марте посеять на рассаду баклажаны и перцы

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Председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов заявил, что в марте можно посеять на рассаду такие культуры, как баклажаны, перцы, а также томаты.
«Рано сеют культуры с длительным периодом выращивания в стадии рассады. Это томаты, а также баклажаны и перец», — поделился в беседе с «Москвой 24» Туманов.
При этом он отметил, что на лунный календарь можно не ориентироваться, поскольку никакой роли для урожая в конечном счёте это не играет.
А флорист Георгий Сухаржевский советовал подобрать подходящие температурные условия, периодически менять воду и использовать специальные средства для того, чтобы продлить жизнь цветам.
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