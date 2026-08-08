Эндокринолог объяснила, чем полезны кабачки
Врач-эндокринолог Лада Федина рассказала о пользе кабачков, отметив их доступность, низкую калорийность и богатый витаминно-минеральный состав. Специалист подчеркнула, что этот сезонный овощ подходит для большинства людей благодаря высокому содержанию воды и пищевых волокон.
По словам эксперта, в 100 граммах продукта содержится всего 20-25 ккал, что делает кабачки идеальным выбором для тех, кто контролирует вес или стремится увеличить долю овощей в меню без повышения калорийности рациона, пишет «Газета.Ru». Клетчатка в составе овоща нормализует работу кишечника, поддерживает чувство сытости и способствует развитию полезной микрофлоры, что снижает риск хронических заболеваний.
Эндокринолог также обратила внимание на содержание в кабачках витамина С, калия, витаминов группы В и антиоксидантов. Калий, в свою очередь, важен для сердечно-сосудистой системы, регуляции водно-солевого баланса и мышечной функции.
Федина отметила универсальность кабачка: он хорошо сочетается с мясом, рыбой, крупами и другими овощами, подходит для запекания, тушения, приготовления супов и рагу. При этом способ приготовления имеет значение — жареные кабачки с большим количеством масла становятся более калорийными и тяжелыми для пищеварения. Врач рекомендовала запекать, тушить или готовить их на пару и гриле с минимальным добавлением жира.
В заключение специалист предостерегла от восприятия кабачков как лечебного средства, подчеркнув, что ни один овощ не заменит сбалансированного питания. Максимальную пользу, по ее словам, приносит разнообразный рацион с включением разных овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и белка, а кабачки помогают сделать его вкуснее и легче.
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