Эндокринолог объяснила, чем полезны кабачки

08 августа 2026, 22:18

Эндокринолог Федина: кабачки малокалорийны и полезны для здоровья

Фото: istockphoto/zi3000

Врач-эндокринолог Лада Федина рассказала о пользе кабачков, отметив их доступность, низкую калорийность и богатый витаминно-минеральный состав. Специалист подчеркнула, что этот сезонный овощ подходит для большинства людей благодаря высокому содержанию воды и пищевых волокон.