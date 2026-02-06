Юрист рассказала, что грозит за установку камер в МКД без согласия соседей
Гражданам грозит серьезное наказание за установку камер видеонаблюдения в подъездах без согласия жильцов. Юрист Екатерина Нечаева рассказала РИА Новости о возможных последствиях.
По ее словам, размещение устройства возможно только при одобрении управляющей компании и всех собственников жилья. Решение принимается на общем собрании. Если камера направлена на двери соседей, это может привести к уголовной ответственности за нарушение личной жизни. В этом случае виновным грозит до двух лет лишения свободы.
Соседи имеют право требовать демонтажа устройства через суд, если установка произошла без согласования. За незаконную обработку персональных данных предусмотрены штрафы от 6 до 15 тысяч рублей. За самоуправство могут назначить наказание в размере от 100 до 300 рублей.
