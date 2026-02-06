Юрист рассказала, что грозит за установку камер в МКД без согласия соседей

06 февраля 2026, 08:09

РИА Новости: за установку камер в подъезде без согласия соседей грозит штраф

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Гражданам грозит серьезное наказание за установку камер видеонаблюдения в подъездах без согласия жильцов. Юрист Екатерина Нечаева рассказала РИА Новости о возможных последствиях.