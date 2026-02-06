Названы опасные для сердца продукты

06 февраля 2026, 08:12

Кардиолог Вахляев: Колбасы и молочная продукция опасны для сердца

Фото: iStock/dragana991

Содержащие животные жиры и холестерин в избыточном количестве продукты опасны для здоровья сердца и сосудов, предупредил в беседе с «Лентой.ру» врач-кардиолог «Поликлиника.ру» Антон Вахляев.