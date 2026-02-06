Названы опасные для сердца продукты
Содержащие животные жиры и холестерин в избыточном количестве продукты опасны для здоровья сердца и сосудов, предупредил в беседе с «Лентой.ру» врач-кардиолог «Поликлиника.ру» Антон Вахляев.
По словам врача, холестерином богаты как колбасы, так и жирная молочная продукция. В эту категорию входят сливочное масло, сыры, сливки, сметана и цельное молоко. Все виды колбас и ветчины также содержат много холестерина. Для взрослых, особенно пожилых, такая пища не полезна, так как их организм не нуждается в дополнительном холестерине из еды, пояснил специалист.
Медик отметил, что и яйца могут представлять опасность. В одном желтке содержится до 300 миллиграммов холестерина.
Кроме того, Вахляев рекомендовал контролировать потребление соли. Кардиолог предупредил, что гипертония — одно из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Часто она приводит к сердечной недостаточности. Избыточное потребление поваренной соли усугубляет проблемы со здоровьем. Также стоит быть осторожнее с быстрыми углеводами и готовыми продуктами, где трудно определить содержание животных жиров и холестерина.
