Спрос на автомобили с пробегом в России в январе снизился на 14%
В январе россияне приобрели на 14% меньше автомобилей с пробегом по сравнению с декабрем 2025 года. Об этом пишет РИА Новости.
Наибольшее снижение наблюдается у китайских брендов, продажи которых упали на 19%. Отечественные автомобили пострадали меньше, потеряв 11% спроса. Среди популярных моделей только три показали рост: Toyota Cresta, Toyota Passo и Audi A6. В то же время продажи мощных машин, которые пользовались высоким спросом осенью, упали на 20–27%.
Автолюбители проявляют осторожность, что отражает общую тенденцию на рынке. Ситуация требует внимания от производителей и дилеров, чтобы адаптироваться к изменяющимся предпочтениям покупателей.
