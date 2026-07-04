В Руспродсоюзе заявили о вытеснении импортных арбузов отечественными

04 июля 2026, 14:28

Фото: iStock/XIA JIN

На российских прилавках появились арбузы и дыни отечественного производства, которые уже начали вытеснять продукцию из Узбекистана и Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Руспродсоюза.





Так, основную конкуренцию импортным арбузам и дыням составили производители из Астраханской, Волгоградской областей и Краснодарского края, уточнили в организации специально для URA.RU.





«Июнь—август традиционно считается пиком сезона отечественных бахчевых. Импорт из Узбекистана, Казахстана и Турции в этот период сохраняется, однако его объемы снижаются из-за активного выхода на рынок российской продукции», — говорится в сообщении.