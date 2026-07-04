В Руспродсоюзе заявили о вытеснении импортных арбузов отечественными
На российских прилавках появились арбузы и дыни отечественного производства, которые уже начали вытеснять продукцию из Узбекистана и Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Руспродсоюза.
Так, основную конкуренцию импортным арбузам и дыням составили производители из Астраханской, Волгоградской областей и Краснодарского края, уточнили в организации специально для URA.RU.
«Июнь—август традиционно считается пиком сезона отечественных бахчевых. Импорт из Узбекистана, Казахстана и Турции в этот период сохраняется, однако его объемы снижаются из-за активного выхода на рынок российской продукции», — говорится в сообщении.
При этом в сервисе мониторинга цен «Ценозавр» уточнили, что за год средняя стоимость арбузов в России увеличилась на 24,7% и достигла 91,5 рубля за килограмм. Дыни подорожали всего на 5,2%. Средняя цена составляет порядка 222 рубля за килограмм.