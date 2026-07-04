Стучите, нюхайте, проверяйте: как правильно выбрать самый сладкий арбуз и дыню. Советы по хранению и правила безопасной покупки
Лето — время пикников, семейных обедов и радости от сочных сезонных лакомств. Многие с нетерпением ждут бахчевого сезона: кусочек спелого арбуза или сладкая дыня способны мгновенно перенести в атмосферу беззаботного дня. Но чтобы удовольствие не обернулось разочарованием или проблемами со здоровьем, важно уметь выбирать плоды правильно. Спелость влияет не только на вкус, но и на безопасность продукта. Недозрелый или повреждённый плод может оказаться не только невкусным, но и потенциально опасным. Как правильно выбрать угощение к столу, читайте в материале «Радио 1».
Как выбрать спелый арбузАрбуз — капризный плод: его спелость не всегда видна с первого взгляда. Но есть проверенные признаки, которые помогут не ошибиться.
- Цвет и блеск кожуры. У спелого арбуза кожура тёмно-зелёная, насыщенная, с чётким контрастом полос. При этом поверхность не должна быть слишком глянцевой — лёгкий матовый оттенок говорит о зрелости. Глянцевость часто выдаёт недозрелый плод. Поверните арбуз к свету и если полосы выглядят ярко и рельефно, а общий тон глубокий — это хороший знак;
- Земляное пятно. Это место, которым арбуз лежал на грядке. У спелого плода оно жёлтое или оранжевое, размером с ладонь. Бледное или зеленоватое пятно — признак того, что арбуз сорвали раньше времени. Чем ярче цвет пятна, тем дольше плод зрел на солнце;
- Звук при постукивании. Лёгкий звонкий стук — признак спелости. Глухой звук может говорить о перезрелости или внутренней порче. Как правильно проверить: постучите по арбузу костяшками пальцев, держа его на весу. Звук должен быть умеренно звонким, с лёгкой вибрацией;
- Сухость хвостика и усика. Сухой, ломкий хвостик — признак того, что плод дозрел и был правильно собран. Часто смотрят и на усик напротив хвостика: если он высох, арбуз достиг пика зрелости. Но не полагайтесь только на хвостик — иногда его подсушивают искусственно;
- Сахарные трещинки и микрорельеф. Мелкие трещинки на кожуре (не глубокие повреждения!) могут говорить о том, что арбуз «набрал» сладость. Это не обязательный признак, но приятный бонус. Главное — чтобы трещины не были глубокими и не открывали мякоть;
- Размер и форма. Идеально — арбуз среднего размера, симметричной формы. Слишком крупные плоды могут быть «накачанными» водой, а мелкие — недозрелыми. Форма без вмятин и перекосов говорит о равномерном созревании;
- Контраст рисунка. Чем чётче и контрастнее полосы, тем выше вероятность спелости. Размытый рисунок часто бывает у недозревших плодов;
- Гендерный признак. Считается, что «девочки» (с плоским донышком) слаще «мальчиков» (с выпуклым). Научных подтверждений мало, но многие продавцы и любители уверенны в этом методе.
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Как выбрать спелую дынюС дыней ситуация тоньше. Здесь люди больше доверяем носу, а не ушам. Но и здесь есть свои тонкости.
- Яркий аромат. Это главный критерий. Спелая дыня пахнет так, что вы чувствуете сладость даже на расстоянии. Если запаха нет или он травянистый — дыня зеленая;
- «Носик» (место крепления цветка). На противоположном от хвостика конце есть небольшое колечко. У спелой дыни это колечко становится мягким и слегка податливым при нажатии. Если оно твердое и деревянное, такую дыню брать не стоит;
- Сетка на корке. Для сортов «Колхозница» и «Торпеда» характерна четкая, рельефная сетка трещин. Чем гуще и сложнее сетка, тем слаще мякоть. Кожура при этом должна быть плотной, но не «каменной»;
- Плодоножка. Как и у арбуза, у дыни она должна быть сухой. Но здесь важно, чтобы вокруг плодоножки не было темных влажных пятен — это признаки гниения;
- Правильный вес. Возьмите дыню в руки. Она должна быть тяжелее, чем кажется на вид. Это говорит о сочности и мясистости. Легкая дыня, скорее всего, сухая внутри;
- Звук при похлопывании. В отличие от арбуза, у дыни звук должен быть глухим. Звонкий звук означает, что мякоть еще твердая и незрелая;
- Цвет. Желтый или оранжевый оттенок — это спелость. Зеленые прожилки или общий зеленоватый тон указывают на ранний сбор. Дыня должна быть равномерно окрашена;
- Однородность поверхности. На кожуре не должно быть тёмных пятен, плесени, глубоких вмятин. Лёгкие царапины допустимы, но они не должны проникать вглубь.
Санитарно-гигиенические требования и безопасностьВкус — это важно, но здоровье дороже. Дыни и арбузы любят тепло и влагу, а значит, являются отличной средой для бактерий. На что смотреть при покупке бахчевых:
1. Целостность корки. Любые трещины, глубокие царапины или вмятины — это входные ворота для инфекции. Через повреждения грязь и микробы проникают внутрь. Даже если надрез сделан продавцом для «демонстрации красного цвета» — это опасно.
2. Место продажи. Покупайте бахчевые только в официальных торговых точках (рынках, павильонах). Там есть навесы от солнца и, что важнее, документы. Плоды должны лежать на специальных деревянных поддонах, а не на голой земле или асфальте (они впитывают тяжелые металлы и грязь).
3. Опасное солнце. На жаре плоды портятся мгновенно. Если арбуз лежит под палящим солнцем, внутри него могут начаться процессы брожения. Проверяйте, чтобы торговое место было затенено.
Рекомендации для покупателя
— Спросите продавца, есть ли у него декларация о соответствии. Нормальный продавец покажет бумаги без проблем.
— На рынке выбирайте плоды из середины витрины — те, что лежат сверху, могут быть перегреты солнцем, а нижние — загрязнены.
— Транспортировка. Везти арбуз в сумке на колесиках — плохая идея (тряска). Лучше нести в руках или везти в машине, зафиксировав так, чтобы он не катался.
— Дома перед разрезанием тщательно вымойте арбуз или дыню под проточной водой с щёткой — на кожуре могут быть бактерии и частицы почвы. Даже если вы не едите корку, при разрезании нож переносит загрязнения внутрь.
— Хранение дома. Не мойте бахчевые сразу если не собираетесь их есть в тот же день. Арбузы и дыни можно хранить при комнатной температуре ,но дольше они сохраняют свожесть в холодильнике. Важно не заворачивать бахчу в пакет, а давать плоду «дышать».
— Никогда не покупайте уже разрезанные половинки или четвертинки, замотанные в пленку. Вы не видите, чем их резали и сколько они простояли. Мякоть — рай для бактерий. Также не просите продавца вырезать «пирамидку» для пробы. Лучше берите целый плод.
Следуя этим простым правилам, вы сможете выбрать по-настоящему спелые, сочные и безопасные арбуз и дыню — и подарить себе и близким кусочек идеального лета.