04 июля 2026, 17:54

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Лето — время пикников, семейных обедов и радости от сочных сезонных лакомств. Многие с нетерпением ждут бахчевого сезона: кусочек спелого арбуза или сладкая дыня способны мгновенно перенести в атмосферу беззаботного дня. Но чтобы удовольствие не обернулось разочарованием или проблемами со здоровьем, важно уметь выбирать плоды правильно. Спелость влияет не только на вкус, но и на безопасность продукта. Недозрелый или повреждённый плод может оказаться не только невкусным, но и потенциально опасным. Как правильно выбрать угощение к столу, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как выбрать спелый арбуз Как выбрать спелую дыню Санитарно-гигиенические требования и безопасность



Как выбрать спелый арбуз

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Цвет и блеск кожуры. У спелого арбуза кожура тёмно-зелёная, насыщенная, с чётким контрастом полос. При этом поверхность не должна быть слишком глянцевой — лёгкий матовый оттенок говорит о зрелости. Глянцевость часто выдаёт недозрелый плод. Поверните арбуз к свету и если полосы выглядят ярко и рельефно, а общий тон глубокий — это хороший знак;

У спелого арбуза кожура тёмно-зелёная, насыщенная, с чётким контрастом полос. При этом поверхность не должна быть слишком глянцевой — лёгкий матовый оттенок говорит о зрелости. Глянцевость часто выдаёт недозрелый плод. Поверните арбуз к свету и если полосы выглядят ярко и рельефно, а общий тон глубокий — это хороший знак; Земляное пятно. Это место, которым арбуз лежал на грядке. У спелого плода оно жёлтое или оранжевое, размером с ладонь. Бледное или зеленоватое пятно — признак того, что арбуз сорвали раньше времени. Чем ярче цвет пятна, тем дольше плод зрел на солнце;

Это место, которым арбуз лежал на грядке. У спелого плода оно жёлтое или оранжевое, размером с ладонь. Бледное или зеленоватое пятно — признак того, что арбуз сорвали раньше времени. Чем ярче цвет пятна, тем дольше плод зрел на солнце; Звук при постукивании. Лёгкий звонкий стук — признак спелости. Глухой звук может говорить о перезрелости или внутренней порче. Как правильно проверить: постучите по арбузу костяшками пальцев, держа его на весу. Звук должен быть умеренно звонким, с лёгкой вибрацией;

Лёгкий звонкий стук — признак спелости. Глухой звук может говорить о перезрелости или внутренней порче. Как правильно проверить: постучите по арбузу костяшками пальцев, держа его на весу. Звук должен быть умеренно звонким, с лёгкой вибрацией; Сухость хвостика и усика. Сухой, ломкий хвостик — признак того, что плод дозрел и был правильно собран. Часто смотрят и на усик напротив хвостика: если он высох, арбуз достиг пика зрелости. Но не полагайтесь только на хвостик — иногда его подсушивают искусственно;

Сухой, ломкий хвостик — признак того, что плод дозрел и был правильно собран. Часто смотрят и на усик напротив хвостика: если он высох, арбуз достиг пика зрелости. Но не полагайтесь только на хвостик — иногда его подсушивают искусственно; Сахарные трещинки и микрорельеф. Мелкие трещинки на кожуре (не глубокие повреждения!) могут говорить о том, что арбуз «набрал» сладость. Это не обязательный признак, но приятный бонус. Главное — чтобы трещины не были глубокими и не открывали мякоть;

Мелкие трещинки на кожуре (не глубокие повреждения!) могут говорить о том, что арбуз «набрал» сладость. Это не обязательный признак, но приятный бонус. Главное — чтобы трещины не были глубокими и не открывали мякоть; Размер и форма. Идеально — арбуз среднего размера, симметричной формы. Слишком крупные плоды могут быть «накачанными» водой, а мелкие — недозрелыми. Форма без вмятин и перекосов говорит о равномерном созревании;

Идеально — арбуз среднего размера, симметричной формы. Слишком крупные плоды могут быть «накачанными» водой, а мелкие — недозрелыми. Форма без вмятин и перекосов говорит о равномерном созревании; Контраст рисунка. Чем чётче и контрастнее полосы, тем выше вероятность спелости. Размытый рисунок часто бывает у недозревших плодов;

Чем чётче и контрастнее полосы, тем выше вероятность спелости. Размытый рисунок часто бывает у недозревших плодов; Гендерный признак. Считается, что «девочки» (с плоским донышком) слаще «мальчиков» (с выпуклым). Научных подтверждений мало, но многие продавцы и любители уверенны в этом методе.

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Как выбрать спелую дыню

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Яркий аромат. Это главный критерий. Спелая дыня пахнет так, что вы чувствуете сладость даже на расстоянии. Если запаха нет или он травянистый — дыня зеленая;

Это главный критерий. Спелая дыня пахнет так, что вы чувствуете сладость даже на расстоянии. Если запаха нет или он травянистый — дыня зеленая; «Носик» (место крепления цветка). На противоположном от хвостика конце есть небольшое колечко. У спелой дыни это колечко становится мягким и слегка податливым при нажатии. Если оно твердое и деревянное, такую дыню брать не стоит;

(место крепления цветка). На противоположном от хвостика конце есть небольшое колечко. У спелой дыни это колечко становится мягким и слегка податливым при нажатии. Если оно твердое и деревянное, такую дыню брать не стоит; Сетка на корке. Для сортов «Колхозница» и «Торпеда» характерна четкая, рельефная сетка трещин. Чем гуще и сложнее сетка, тем слаще мякоть. Кожура при этом должна быть плотной, но не «каменной»;

Для сортов «Колхозница» и «Торпеда» характерна четкая, рельефная сетка трещин. Чем гуще и сложнее сетка, тем слаще мякоть. Кожура при этом должна быть плотной, но не «каменной»; Плодоножка. Как и у арбуза, у дыни она должна быть сухой. Но здесь важно, чтобы вокруг плодоножки не было темных влажных пятен — это признаки гниения;

Как и у арбуза, у дыни она должна быть сухой. Но здесь важно, чтобы вокруг плодоножки не было темных влажных пятен — это признаки гниения; Правильный вес. Возьмите дыню в руки. Она должна быть тяжелее, чем кажется на вид. Это говорит о сочности и мясистости. Легкая дыня, скорее всего, сухая внутри;

Возьмите дыню в руки. Она должна быть тяжелее, чем кажется на вид. Это говорит о сочности и мясистости. Легкая дыня, скорее всего, сухая внутри; Звук при похлопывании. В отличие от арбуза, у дыни звук должен быть глухим. Звонкий звук означает, что мякоть еще твердая и незрелая;

В отличие от арбуза, у дыни звук должен быть глухим. Звонкий звук означает, что мякоть еще твердая и незрелая; Цвет. Желтый или оранжевый оттенок — это спелость. Зеленые прожилки или общий зеленоватый тон указывают на ранний сбор. Дыня должна быть равномерно окрашена;

Желтый или оранжевый оттенок — это спелость. Зеленые прожилки или общий зеленоватый тон указывают на ранний сбор. Дыня должна быть равномерно окрашена; Однородность поверхности. На кожуре не должно быть тёмных пятен, плесени, глубоких вмятин. Лёгкие царапины допустимы, но они не должны проникать вглубь.

Санитарно-гигиенические требования и безопасность

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Целостность корки.

Место продажи.

Опасное солнце.

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