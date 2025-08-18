Достижения.рф

Пассажирам станции МЦД «Павшино» рассказали о безопасности на железной дороге

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Рейд по безопасности прошёл на железной дороге станции МЦД «Павшино». Сотрудники РЖД, полиции, администрации Красногорск и «Волонтёры Подмосковья» провели профилактические беседы с жителями и гостями муниципалитета, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.



Целью мероприятия было предотвратить нарушения на железной дороге. Пассажирам рассказали о правилах безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры и раздали информационные материалы.

«Такие рейды проводятся в округе еженедельно. Во время мероприятий мы беседуем с пассажирами и раздаем брошюры с правилами поведения на транспорте. Детям вручаем сувенирную продукцию от РЖД», – отметил начальник эксплуатационного участка пути Московско-Курской дистанции пути Московской дирекции инфраструктуры Никита Кирик.
Как отметили в пресс-службе, в буклетах можно найти информацию о правилах поведения на железной дороге. За их нарушение предусмотрена административная ответственность.


Лора Луганская

