Пассажирам станции МЦД «Павшино» рассказали о безопасности на железной дороге

18 августа 2025, 15:57

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Рейд по безопасности прошёл на железной дороге станции МЦД «Павшино». Сотрудники РЖД, полиции, администрации Красногорск и «Волонтёры Подмосковья» провели профилактические беседы с жителями и гостями муниципалитета, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Целью мероприятия было предотвратить нарушения на железной дороге. Пассажирам рассказали о правилах безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры и раздали информационные материалы.



«Такие рейды проводятся в округе еженедельно. Во время мероприятий мы беседуем с пассажирами и раздаем брошюры с правилами поведения на транспорте. Детям вручаем сувенирную продукцию от РЖД», – отметил начальник эксплуатационного участка пути Московско-Курской дистанции пути Московской дирекции инфраструктуры Никита Кирик.