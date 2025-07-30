Центр крови Московской области провел донорскую акцию в филиале ОАО «РЖД»

30 июля 2025, 17:41

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

В преддверии Дня железнодорожника в Дирекции по строительству сетей связи (ДКСС) ОАО «РЖД» прошла выездная донорская акция, организованная Московским областным центром крови. Участие приняли 45 сотрудников, благодаря которым удалось собрать почти 14 литров крови, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





ДКСС РЖД ежедневно занимается созданием цифровой инфраструктуры для железных дорог страны. А в этот день сотрудники филиала внесли вклад в здоровье тех, кто нуждается в донорской помощи.



Среди участников — как опытные доноры, так и те, кто решил сдать кровь впервые. Инженер Татьяна Зорковцева поделилась впечатлениями.





«Все понравилось. Очень красивый мобильный комплекс. Все удобно организовано. Переходишь от одного специалиста к другому. Огромное спасибо всему медперсоналу», — отметила она.

«Сегодня все очень удачно сложилось. У меня большое желание помогать, внутренняя потребность делать добро», — подчеркнула она.