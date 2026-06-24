Россиянам рассказали о преимуществах поиска работы летом

24 июня 2026, 15:20

HR-специалист Лоикова: работу проще искать в летний, нежели в осенний период

Фото: istockphoto/Dragos Condrea

Многие соискатели ошибочно считают июль неудачным временем для трудоустройства, однако летний период открывает перед кандидатами неожиданные возможности. Об этом заявила международный HR-специалист Зулия Лоикова.





По словам эксперта в беседе с URA.RU, распространенное мнение о том, что в июле рынок труда замирает, — не более чем миф. Действительно, из-за отпусков сотрудников, участвующих в процессе найма, сроки согласования кандидатов увеличиваются, однако количество вакансий существенно не сокращается. Главное преимущество летнего периода — снижение конкуренции среди соискателей, что повышает шансы привлечь внимание рекрутеров.



Лоикова отметила, что в летние месяцы число откликов на вакансии падает примерно на 60% по сравнению с другими сезонами. При этом компании продолжают активно искать персонал, хотя процесс принятия решений может растягиваться до двух недель вместо обычных нескольких дней.



Эксперт подчеркнула, что динамика найма напрямую зависит от сферы деятельности. Летом традиционно возрастает потребность в кадрах в туристической отрасли, гостиничном бизнесе, общепите, розничной торговле, сельском хозяйстве, строительстве, а также в сфере транспорта и логистики. В этих направлениях откладывать поиск работы до осени нецелесообразно — к тому времени пик спроса может пройти, а компании укомплектуют штат.



Не стоит ждать сентября и специалистам дефицитных профессий, включая водителей категории Е, инженеров, работников машиностроения и квалифицированных рабочих. Кадровый голод в этих областях сохраняется круглый год, пояснила Лоикова.



В то же время в офисных сферах — HR, бухгалтерии, маркетинге и административных направлениях — летняя активность работодателей может снижаться. Многие компании сознательно замедляют подбор персонала из-за отпусков ключевых сотрудников.



Главным плюсом июля для соискателей становится возможность выделиться на фоне меньшего числа конкурентов. Рекрутеры уделяют больше внимания каждому резюме, а собеседования проходят в более спокойной обстановке.





«Летом проще показать мотивацию и серьезный подход к поиску работы. Главный минус — придется учитывать более долгие сроки обратной связи от компаний», — резюмировала Лоикова.