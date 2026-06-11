Юрист рассказала, когда пересылка рабочих сообщений обернется увольнением

11 июня 2026, 02:59

Юрист Портнова: Cотрудник не должен пересылать рабочие сообщения третьим лицам

Фото: iStock/oatawa

Сотрудникам грозит дисциплинарное наказание за пересылку рабочих сообщений на личную почту или третьим лицам. Этим в беседе с РИА Новости поделилась юрист Марианна Портнова.





Взыскание может быть разным: от замечания до увольнения по статье. Однако для этого в организации должны официально действовать соответствующие документы — положение о коммерческой тайне, политика информационной безопасности или правила внутреннего трудового распорядка. Каждый сотрудник обязан быть ознакомлен с ними под подпись.



