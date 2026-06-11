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Юрист рассказала, когда пересылка рабочих сообщений обернется увольнением

Юрист Портнова: Cотрудник не должен пересылать рабочие сообщения третьим лицам
Фото: iStock/oatawa

Сотрудникам грозит дисциплинарное наказание за пересылку рабочих сообщений на личную почту или третьим лицам. Этим в беседе с РИА Новости поделилась юрист Марианна Портнова.



Взыскание может быть разным: от замечания до увольнения по статье. Однако для этого в организации должны официально действовать соответствующие документы — положение о коммерческой тайне, политика информационной безопасности или правила внутреннего трудового распорядка. Каждый сотрудник обязан быть ознакомлен с ними под подпись.

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Портнова уточнила, что переправка сообщения стороннему лицу может быть признана нарушением трудовых обязанностей, если из-за неё произошла утечка данных или компания понесла убытки.

Так, например, если переписка содержит личные сведения клиентов или коллег, человека могут уволить по пункту «в» части 6 статьи 81 Трудового кодекса. В случае же пересылки обычной рабочей информации, не содержащей столь важной или чувствительной информации, возможно лишь замечание.

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Мария Моисеева

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