Юрист рассказала, когда пересылка рабочих сообщений обернется увольнением
Юрист Портнова: Cотрудник не должен пересылать рабочие сообщения третьим лицам
Сотрудникам грозит дисциплинарное наказание за пересылку рабочих сообщений на личную почту или третьим лицам. Этим в беседе с РИА Новости поделилась юрист Марианна Портнова.
Взыскание может быть разным: от замечания до увольнения по статье. Однако для этого в организации должны официально действовать соответствующие документы — положение о коммерческой тайне, политика информационной безопасности или правила внутреннего трудового распорядка. Каждый сотрудник обязан быть ознакомлен с ними под подпись.
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Портнова уточнила, что переправка сообщения стороннему лицу может быть признана нарушением трудовых обязанностей, если из-за неё произошла утечка данных или компания понесла убытки.
Так, например, если переписка содержит личные сведения клиентов или коллег, человека могут уволить по пункту «в» части 6 статьи 81 Трудового кодекса. В случае же пересылки обычной рабочей информации, не содержащей столь важной или чувствительной информации, возможно лишь замечание.
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