Россиянам рассказали о штрафах за хранение личных вещей в подъезде

11 марта 2026, 21:30

Юрист Соловьёв: хранить вещи в подъезде можно только с согласия всех жильцов

Фото: Istock/tanyss

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв сообщил, что жильцы могут размещать личные вещи в подъездах только при единогласном решении всех собственников.





В беседе с RT Соловьёв пояснил, что лестницы, коридоры, лифты и подвалы относятся к общему имуществу собственников. Использовать эти зоны можно только после единогласного решения собрания.

«Но и в этом случае загромождение и захламление подъездов многоквартирных домов не допускается, поскольку такие действия нарушают нормы противопожарного, санитарно-эпидемиологического и технического регламентов», — подчеркнул эксперт.