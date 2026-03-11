Россиянам рассказали о штрафах за хранение личных вещей в подъезде
Юрист Соловьёв: хранить вещи в подъезде можно только с согласия всех жильцов
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв сообщил, что жильцы могут размещать личные вещи в подъездах только при единогласном решении всех собственников.
В беседе с RT Соловьёв пояснил, что лестницы, коридоры, лифты и подвалы относятся к общему имуществу собственников. Использовать эти зоны можно только после единогласного решения собрания.
«Но и в этом случае загромождение и захламление подъездов многоквартирных домов не допускается, поскольку такие действия нарушают нормы противопожарного, санитарно-эпидемиологического и технического регламентов», — подчеркнул эксперт.Специалист отметил, что за нарушение требований пожарной безопасности статья 20.4 КоАП предусматривает штрафы: для граждан — от пяти до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч, для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей.
Юрист добавил, что основания для проверок — жалобы жильцов или УК. Для привлечения к ответственности требуется доказать, что вещи затрудняют проход и эвакуацию.