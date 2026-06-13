Россиянам рассказали о смертельной ловушке в туристических палатках

13 июня 2026, 11:04

Врач Серебрякова: тёмные синтетические палатки опасны в жару

Фото: Istock/Diy13

Врач-терапевт Оксана Серебрякова объяснила, как избежать теплового удара в палатке. По её словам, жилище из ткани работает как парник: солнечные лучи проходят через полотна, нагревают воздух и предметы, но тепло не выходит наружу. В таких условиях человек получает тепловой удар за 15–30 минут.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист дала совет выбирать светлые палатки с вентиляцией.

«Тёмные синтетические материалы активно поглощают инфракрасное излучение и быстро нагреваются. Эксперименты подтверждают: синтетика поглощает больше тепла, чем хлопок или светлые натуральные ткани. Светлая парусина или ткани с серебристым напылением отражают солнечные лучи и остаются прохладнее», — объяснила доктор.