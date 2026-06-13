Россиянам рассказали о смертельной ловушке в туристических палатках
Врач Серебрякова: тёмные синтетические палатки опасны в жару
Врач-терапевт Оксана Серебрякова объяснила, как избежать теплового удара в палатке. По её словам, жилище из ткани работает как парник: солнечные лучи проходят через полотна, нагревают воздух и предметы, но тепло не выходит наружу. В таких условиях человек получает тепловой удар за 15–30 минут.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист дала совет выбирать светлые палатки с вентиляцией.
«Тёмные синтетические материалы активно поглощают инфракрасное излучение и быстро нагреваются. Эксперименты подтверждают: синтетика поглощает больше тепла, чем хлопок или светлые натуральные ткани. Светлая парусина или ткани с серебристым напылением отражают солнечные лучи и остаются прохладнее», — объяснила доктор.Серебрякова заявила, что при тепловом ударе нужно перенести человека в тень, расстегнуть одежду, приложить холод к голове и шее, давать воду маленькими глотками. Для профилактики важно использовать все вентиляционные клапаны, создавать сквозняк, ставить палатку в тени и не ночевать в полностью закрытой палатке.