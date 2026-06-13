Россиянам рассказали об опасности общественных Wi-Fi-сетей без пароля

13 июня 2026, 08:51

Аналитик Веселова: в настройках телефона лучше запретить автоподключение к Wi-Fi

Фото: Istock/Shutthiphong Chandaeng

Эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова предупредила об опасности общественных Wi-Fi-сетей.





В беседе с RT специалист заявила, что такие сети не используют пароль и шифрование WPA/WPA2, поэтому любой желающий может перехватить трафик пользователя.

«Видны все сайты, на которые вы заходили, и данные, которые вы вводили. Особенно это опасно в случае с банковскими приложениями, покупками онлайн или указанием платёжных данных через такие сети. Смартфоны часто подключаются автоматически, поэтому в настройках смартфона лучше запретить автоподключение к Wi-Fi», — пояснила Веселова.