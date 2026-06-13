Россиянам рассказали, почему отсутствие ссор опаснее громких скандалов
Психолог Мирная: отсутствие ссор не гарантирует благополучия в отношениях
Психолог Инна Мирная назвала признаки здоровых и опасных конфликтов в отношениях. По её словам, содержание и форма спора важнее самого факта раздора.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнула, что нормальные конфликты сохраняют уважение и интерес к позиции друг друга.
«Даже если партнёры не согласны, они пытаются понять, что стоит за словами другого», — пояснила специалист.Мирная назвала опасные признаки: «тихие конфликты», когда люди избегают обсуждений, а напряжение накапливается внутри. Ещё один сигнал — переход на личности («ты всегда», «с тобой невозможно»). Это превращает диалог в атаку.
Помимо этого, психолог выделила повторяющиеся ссоры без изменений: они замыкают круг и не ведут к пониманию.
«Если после спора человек чувствует себя униженным, виноватым или опустошённым, это сигнал, что границы были нарушены», — отметила она.Частота ссор не имеет значения, если в них сохраняется контакт и уважение. По словам эксперта, ссора становится разрушительной, когда человек больше не ценит партнёра.