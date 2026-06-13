Россиянам рассказали, почему отсутствие ссор опаснее громких скандалов

13 июня 2026, 07:34

Психолог Мирная: отсутствие ссор не гарантирует благополучия в отношениях

Фото: Istock/kieferpix

Психолог Инна Мирная назвала признаки здоровых и опасных конфликтов в отношениях. По её словам, содержание и форма спора важнее самого факта раздора.





В беседе с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнула, что нормальные конфликты сохраняют уважение и интерес к позиции друг друга.

«Даже если партнёры не согласны, они пытаются понять, что стоит за словами другого», — пояснила специалист.

«Если после спора человек чувствует себя униженным, виноватым или опустошённым, это сигнал, что границы были нарушены», — отметила она.