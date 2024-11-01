Россиянам рассказали о способе получения доплаты к пенсии от государства

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Россияне с доходами до 80 тысяч рублей смогут получить прибавку к пенсии в размере 7,5-8%. Для этого необходимо участвовать в программе долгосрочных сбережений (ПДС).
Об этом РИА Новости рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Абрамов. Причём государство добавит половину этого дохода, уточнил эксперт.
Он пояснил, что для этого нужно откладывать ежемесячно от трёх тысяч рублей на накопительную пенсию, участвуя в ПДС. Внесённые в эту программу деньги будут инвестироваться выбранным негосударственным пенсионным фондом (НПФ) в государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, акции либо другие финансовые инструменты. По оценкам аналитиков, уже через 15 лет гражданин будет получать при софинансировании государством примерно 7,5%-8% от ежемесячного заработка, причём с учётом индексации на инфляцию, сказал Абрамов.
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