Россиянам назвали условия, при которых клещи сохраняют активность зимой

03 октября 2026, 07:43

Зоолог Зиновьев: бесснежная и теплая погода продлевает сезон клещей

Фото: iStock/Nataba

Отсутствие снега и плюсовая температура зимой могут активизировать клещей. Об этом заявил доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой зоологии и физиологии Тверского государственного университета (ТвГУ) Андрей Зиновьев.