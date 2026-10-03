Россиянам назвали условия, при которых клещи сохраняют активность зимой
Отсутствие снега и плюсовая температура зимой могут активизировать клещей. Об этом заявил доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой зоологии и физиологии Тверского государственного университета (ТвГУ) Андрей Зиновьев.
По его словам, которые приводит ТАСС, некоторые насекомые сохраняют активность даже при минус пяти градусах. Эксперт пояснил, что даже первый заморозок не обязательно завершает сезон: если после него возвращается теплая погода, часть клещей может вновь активизироваться.
Он отметил, что в такие моменты важно соблюдать простое правило: пока на улице стоит бесснежная погода, а дневная температура поднимается выше плюс пяти градусов, необходимо принимать меры защиты при посещении леса, парка или заросшей дачи.
Специалист добавил, что осенью для этих насекомых особенно благоприятно сочетание высокой влажности и умеренного тепла. В последнее время сезон их активности растет: весной они появляются раньше, а осенью дольше сохраняют активность.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора по Кемеровской области сообщила, что клещи в регионе продолжают оставаться активными, , несмотря на похолодание. Еженедельно там фиксируют около 100 случаев их присасывания.
Читайте также: