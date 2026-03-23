В Курске отменили проведение парада Победы из-за сложной обстановки
Губернатор Александр Хинштейн выступил на заседании областного правительства и сообщил, что в Курске не будут проводить торжественный марш в День Победы. Его слова передаёт ТАСС.
Оперативный штаб посчитал небезопасным проведение парада и показа военной техники 9 мая. Причиной такого решения стала сложная обстановка в регионе.
Хинштейн пояснил, что, несмотря на отмену марша, Курская область достойно отметит праздник. Празднование не отменяется, власти организуют мероприятия так, чтобы они не нарушали существующие ограничения. Речь идёт о режимах контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации, которые продолжают действовать в регионе.
Читайте также: