Достижения.рф

Россия показала наилучший результат по уровню занятости населения среди стран G20

РИАН: В России оказался самый низкий уровень безработицы среди стран G20
Фото: iStock/tadamichi

Россия показала самый низкий уровень безработицы среди всех стран «Большой двадцатки» по итогам второго квартала. Об этом свидетельствуют результаты анализа данных национальных статслужб, передает РИА Новости.



В июне доля безработного населения в России составила рекордные 2,2%, снизившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с мартом. Это значение стало минимальным среди всех крупнейших экономик мира.

На втором месте расположилась Япония с показателем 2,5%, где такой уровень безработицы остается стабильным второй квартал подряд. Замыкает тройку лидеров Южная Корея — в ней показатель снизился до 2,6% с 2,9%.

Вступил в силу пробный безвизовый режим въезда россиян в Китай
Вступил в силу пробный безвизовый режим въезда россиян в Китай
Наибольший рост безработицы зафиксирован в Мексике (увеличение на 0,5 процентного пункта до 2,7%) и Турции (рост на 0,4 процентного пункта до 8,4%).

При этом Южная Африка остается единственной страной G20 с двузначным показателем безработицы, который продолжает ухудшаться и достиг 33,2%.

13 сентября Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил уровень безработицы в республике. За последние 18 лет он сократился почти в 17 раз, несмотря на этот значительный прирост населения.

Ранее «Радио 1» передавало, что мошенники стали использовать новый метод обмана, принуждая людей самостоятельно перезванивать на незнакомые номера. Аферисты имитируют работу колл-центра, чтобы снизить бдительность жертв.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0