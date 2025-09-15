Россия показала наилучший результат по уровню занятости населения среди стран G20
Россия показала самый низкий уровень безработицы среди всех стран «Большой двадцатки» по итогам второго квартала. Об этом свидетельствуют результаты анализа данных национальных статслужб, передает РИА Новости.
В июне доля безработного населения в России составила рекордные 2,2%, снизившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с мартом. Это значение стало минимальным среди всех крупнейших экономик мира.
На втором месте расположилась Япония с показателем 2,5%, где такой уровень безработицы остается стабильным второй квартал подряд. Замыкает тройку лидеров Южная Корея — в ней показатель снизился до 2,6% с 2,9%.
Наибольший рост безработицы зафиксирован в Мексике (увеличение на 0,5 процентного пункта до 2,7%) и Турции (рост на 0,4 процентного пункта до 8,4%).
При этом Южная Африка остается единственной страной G20 с двузначным показателем безработицы, который продолжает ухудшаться и достиг 33,2%.
