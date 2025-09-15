Россия показала наилучший результат по уровню занятости населения среди стран G20

15 сентября 2025, 06:40

РИАН: В России оказался самый низкий уровень безработицы среди стран G20

Фото: iStock/tadamichi

Россия показала самый низкий уровень безработицы среди всех стран «Большой двадцатки» по итогам второго квартала. Об этом свидетельствуют результаты анализа данных национальных статслужб, передает РИА Новости.





В июне доля безработного населения в России составила рекордные 2,2%, снизившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с мартом. Это значение стало минимальным среди всех крупнейших экономик мира.



На втором месте расположилась Япония с показателем 2,5%, где такой уровень безработицы остается стабильным второй квартал подряд. Замыкает тройку лидеров Южная Корея — в ней показатель снизился до 2,6% с 2,9%.



