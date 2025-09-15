Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе
Юрист Ерзина: Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября
В России рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября будет шестидневной. При этом суббота станет сокращенным предпраздничным рабочим днем. Об этом сообщила юрист по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter Дарья Ерзина в беседе с РИА Новости.
Напомним, что 4 ноября в России ежегодно отмечают День народного единства. Праздник был учрежден федеральным законом от 29 декабря 2004 года.
«Суббота, 1 ноября, в соответствии со статьей 95 ТК РФ, является сокращенным рабочим днем», — отметила Ерзина.Она напомнила, что правило о переносе выходных дней не применяется к организациям с непрерывным циклом работы, экстренным службам и предприятиям, которые обслуживают население ежедневно.
Для сотрудников таких организаций праздничные дни могут оставаться рабочими согласно графику, однако работа в эти дни должна оплачиваться в повышенном размере.
