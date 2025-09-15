Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

15 сентября 2025, 02:41

Юрист Ерзина: Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября

Фото: iStock/littlehenrabi

В России рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября будет шестидневной. При этом суббота станет сокращенным предпраздничным рабочим днем. Об этом сообщила юрист по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter Дарья Ерзина в беседе с РИА Новости.





Напомним, что 4 ноября в России ежегодно отмечают День народного единства. Праздник был учрежден федеральным законом от 29 декабря 2004 года.





«Суббота, 1 ноября, в соответствии со статьей 95 ТК РФ, является сокращенным рабочим днем», — отметила Ерзина.

