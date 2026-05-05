Парки Ленинского округа обработали от клещей
Акарицидную обработку провели в парках Ленинского округа во вторник, 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Борьба с клещами охватила шесть парков — Центральный, Расторгуевский, Тимоховский, «Высоту», «Аларинки» и парк микрорайона Купелинка. Общая площадь обработки составила 49 гектаров.
«Парки опрыскивали инсектоакарицидным средством «Альфатрин». Оно безвредно для людей и домашних животных, однако во время проведения работ находится в их зоне и вдыхать препарат не рекомендуется. Кроме того, в период от пяти до 24 часов после обработки следует избегать контакта кожи с травой и не выгуливать в обработанных зонах питомцев», — предупредил директор Парка культуры и отдыха города Видное Ленинского округа Дмитрий Голосов.Акарицидное средство распылили на газоны, кусты, деревья, заборы и элементы парковой инфраструктуры.