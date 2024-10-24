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Россиянам рассказали о влиянии свежей и консервированной кукурузы на организм

Повар Крюков: в консервированной кукурузе полезных витаминов и минералов нет
24 октября 2024, 10:51
Фото: iStock/Maria_Andeevna

Фото: iStock/Maria_Andeevna

Кукуруза у многих ассоциируется с летним отдыхом и поездкой на море, однако витаминно-минеральный состав золотых початков говорит о том, что ее полезно употреблять в пищу круглый год.
Шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков в беседе с «Радио 1» сообщил, что в последние несколько лет люди начали экспериментировать с кукурузой и использовать ее в разном виде.

«Люди начали экспериментировать: жарить кукурузу, посыпать ее моцареллой, пармезаном, запекать в духовке. Получается полноценная горячая закуска. Но зерна кукурузы можно использовать и в оладьях, и в десертах, и супы варить с ними и из них. Существует изобилие блюд из кукурузы, тут важно понимать, что это не такой сложной продукт», — сказал шеф-повар.



Он перечислил полезные свойства кукурузы, утверждая о важности ее присутствия в рационе.
«Кукуруза хорошо утоляет голод и поддерживает витаминно-минеральный баланс, что позволяет длительное время чувствовать себя комфортно по всем параметрам. Свежая кукуруза полезнее, в ней содержится очень много витаминов и минералов, однако она не всеми усваивается из-за клетчатки и крахмала», — объяснил эксперт.

По его словам, один из способов сохранить больше витаминов в кукурузе — окунуть ее в кипящую воду на 5 10 секунд, потом положить в холодную воду со льдом, обсушить полотенцем и убрать в морозилку в лощеной бумаге или пакете до нужного употребления.

Анатолий Крюков подметил, что излюбленная многими консервированная кукуруза теряет свои полезные свойства и не приносит никакой пользы.

«В консервированной кукурузе полезных витаминов и минералов уже нет. Просто вкус кукурузы и сахара. Иногда туда добавляют консерванты дополнительные, чтобы она хранилась дольше. Но из такой можно сварить овощной суп или куриную лапшу с добавлением зерен», — рассказала специалист.

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Паспорта гражданина Российской Федерации получили 12 школьников из Наро-Фоминска
24 октября 2024, 11:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

В большом зале окружной Администрации состоялось торжественное мероприятие — 12 наро-фоминских школьников получили паспорта гражданина Российской Федерации. Это важное событие символизирует переход молодых людей во взрослую жизнь и обретение новых гражданских прав и обязанностей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.
Каждому участнику были вручены цветы, памятные подарки и экземпляр Конституции страны. Собравшимся показали видео об истории паспорта и изменениях, которые происходили с ним на протяжении времени.

После вручения паспортов счастливые обладатели смогли сделать фотографии на память — общую фотографию и индивидуальные снимки с заместителем главы Наро-Фоминского городского округа Еленой Кузнецовой, которая организовала мероприятие.

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#наро-фоминск
#московская область
#история
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Налоговый вычет 2024: что такое, как получить и какие виды бывают
24 октября 2024, 11:40

Фото: istockphoto / blinow61

Понимание основных принципов и видов налоговых вычетов является ключом к эффективному управлению собственными финансами. «Радио 1» расскажет что такое налоговый вычет и как он работает.

Что такое налоговый вычет

Налоговые вычеты — это суммы, которые сокращают размер дохода, подлежащего налогообложению. В некоторых случаях государство возвращает часть уплаченного вами НДФЛ, если вы потратили деньги на лечение, спорт, образование, покупку недвижимости или внесли средства на индивидуальный инвестиционный счёт.

Как работает налоговый вычет


Налоговый вычет является инструментом государственной поддержки, доступный для всех граждан, которые платят подоходный налог (НДФЛ).

Существуют две модели налогового вычета:

  1. Государство возвращает часть уплаченного налогоплательщиком НДФЛ. Сначала человек платит весь налог, а затем ему возвращают часть.
  2. Налогоплательщик изначально платит НДФЛ в уменьшенном размере. Из полученного дохода вычитается сумма налогового вычета, после чего результат умножается на 13 или 15%. В результате итоговая сумма налога к уплате уменьшается.
Право на налоговый вычет имеют физические лица — налоговые резиденты Российской Федерации, получающие доход и уплачивающие с него НДФЛ в размере 13%. Размер вычета напрямую зависит от суммы уплаченного налога: чем больше налог, тем больше вычет.

Что такое 3 - НДФЛ в 2024 году


3-НДФЛ — это налоговая декларация, которую должны подавать физические лица, получающие доходы, не связанные с предпринимательской деятельностью. В декларации указываются все доходы, полученные за год, и рассчитывается сумма налога, подлежащая уплате или возврату из бюджета.

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ представляет собой письменное заявление физического лица о его финансовых доходах и крупных затратах за год. Если человек работает по найму, информация о его заработной плате предоставляется работодателем.

Если у человека есть дополнительные источники дохода, он должен самостоятельно указать эти данные. Это правило касается также индивидуальных специалистов, занимающихся частной практикой.

Чтобы получить налоговый вычет, необходимо подать декларацию 3-НДФЛ. Однако стоит отметить, что некоторые виды доходов, например, пенсии, стипендии, выплаты по долгам и государственные пособия не подлежат декларированию.

Фото: istockphoto / simpson33

Виды налоговых вычетов


Социальные


Социальный налоговый вычет — это возможность вернуть 13% от расходов на обучение, лечение и занятия спортом. Вычет уменьшает сумму дохода, облагаемую налогом, и размер самого налога, что приводит к увеличению зарплаты «на руки».

Имущественные


Имущественный налоговый вычет — это процесс возврата части налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который происходит при покупке или строительстве жилья, приобретении земельных участков, а также при выплате процентов по ипотеке.

Стандартные


Стандартные вычеты доступны определённым группам населения и имеют фиксированный размер. Они делятся на два типа: стандартные вычеты на самого налогоплательщика (для льготных категорий граждан) и стандартные вычеты на детей (сумма зависит от количества детей в семье).

Инвестиционные


Инвестиционный налоговый вычет, также известный как вычет по индивидуальному инвестиционному счёту (ИИС), представляет собой возмещение налога на доходы, полученные инвестором в результате продажи финансовых активов или других официальных источников дохода.

Профессиональные


Профессиональный налоговый вычет — это особый вид налоговой льготы, позволяющий снизить размер налогооблагаемой базы и уменьшить сумму налога на доходы физических лиц. Если налог уже был оплачен, с помощью вычета можно частично вернуть ранее уплаченные средства.

Вычет на убытки по ценным бумагам


Налоговый вычет на убытки по ценным бумагам — это инструмент для снижения налогового бремени, связанный с инвестициями в ценные бумаги и производные финансовые инструменты. Он выражается в уменьшении налогооблагаемой базы на сумму потерь, понесённых в результате таких операций.

Вычет на убытки от инвестиционного товарищества


Налоговый вычет на убытки от инвестиционного товарищества — это право участника товарищества снизить свою налогооблагаемую базу по налогу на прибыль за счёт учёта понесённых убытков от совместной деятельности. Такие убытки могут быть перенесены на будущие налоговые периоды, но не более чем на 50 % от их общей суммы.

Как получить налоговый вычет

Для получения налогового вычета в 2024 году выполните следующие шаги:

  1. Убедитесь, что имеете право на налоговый вычет. Вычеты могут быть предоставлены за различные расходы, такие как обучение, лечение, покупка недвижимости и другие определённые виды затрат.
  2. Соберите все необходимые документы, которые подтверждают ваши расходы и право на вычет. Это могут быть договоры, чеки, квитанции, справки и другие документы.
  3. Заполните налоговую декларацию формы 3-НДФЛ.
  4. Подайте заполненную декларацию и документы в налоговую инспекцию по месту вашего жительства.
  5. Ожидайте проверки вашей декларации и перечисления суммы вычета на ваш банковский счёт.

Какие документы нужны для получения налогового вычета

Документы, необходимые для получения налогового вычета:

  1. Договор купли-продажи квартиры (если было приобретено готовое жильё).
  2. Договор долевого участия и подписанный акт приёма-передачи квартиры (при покупке жилья в новостройке).
  3. Ипотечный договор (если вы хотите получить вычет за уплаченные проценты по ипотеке).
  4. Документы, которые подтверждают расходы на покупку квартиры и уплату процентов по кредиту (выписки из банка, расписки о получении денег, квитанции к приходным ордерам, товарные и кассовые чеки и т. д.).
  5. Свидетельство о браке и заявление о распределении вычета между супругами (если это применимо).
Документы должны быть оформлены в соответствии с упрощённым порядком (если право на вычет возникло после 1 января 2020 года) или традиционным способом (если упрощённый порядок не подходит).

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Физико-техническая олимпиада «Выходи решать!» определила победителей
24 октября 2024, 10:57

Фото: istockphoto / Светлана Зайцева

Всероссийская физико-техническая олимпиада «Выходи решать!» подвела итоги и определила победителей. В 2024 году более 100 тысячи участников из 84 регионов России и 30 стран мира проверили свои знания в области естественных наук, сообщает пресс-служба Всероссийской физико-технической контрольной «Выходи решать!».
Участники решали задачи по физике, математике, информатике, биологии и астрономии. Всего было решено более 125 тысячи заданий.

Проект получил поддержку и организовал очные площадки в более чем 800 образовательных и общественных учреждениях. По результатам контрольной наибольшее количество отличников оказалось в Московском регионе.

В топ-150 участников по всем предметам вошли 34 человека из Москвы и Московской области.

«Выходи решать!» направлена на популяризацию науки в России. Контрольная поддерживает стремление разных поколений к знаниям. Все участники получат именные сертификаты. Кроме того, организаторы и партнёры контрольной подарят фирменный мерч 30 лучшим участникам по каждому предмету.

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#московская область
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Российские органы власти увеличили закупки VPN на 683%
24 октября 2024, 10:34

Фото: iStock/NicoElNino

Российские органы власти увеличили закупки VPN-сервисов. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».
Отмечается, что за первые девять месяцев 2024 года на подключение VPN власти потратили 14,1 миллиарда рублей. Это на 683% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года. Большая часть затрат, а именно 9,8 миллиарда рублей, пришлась на Департамент информационных технологий Москвы.

В последние несколько лет наблюдается значительный рост потребителей услуг VPN-сервисов, а также фиксируется значительный рост передачи данных по таким защищённым каналам. Крупный бизнес стал всё чаще обращать внимание на безопасность своей IT-инфраструктуры, отметил вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома» Владимир Волков.

Он подчеркнул, что рост спроса на VPN-сервисы связан с кратным увеличением числа DDoS-атак, попыток хищения персональных данных и уничтожения ценных сведений, которые наблюдаются в последние два года.

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#безопасность
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Жители Подмосковья оформили более восьми тысяч охотничьих билетов на региональном портале
24 октября 2024, 10:32

Фото: iStock/NicoElNino

С начала 2024 года жители Московской области подали более 8 тысяч заявок на получение охотничьего билета через региональный портал, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Получить охотничий билет могут совершеннолетние граждане с постоянной или временной регистрацией в Подмосковье, без судимостей и знающие охотничьи правила.

Билет бессрочен, он соответствует федеральному образцу и действителен на всей территории России.

Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму и прикрепить свою фотографию. Если заявка будет одобрена, готовый документ нужно забрать в отделении МФЦ Московской области, указанном при заполнении формы.

Услуга также позволяет подать заявку на замену или аннулирование охотничьего билета.

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Российские органы власти увеличили закупки VPN на 683%
#подмосковье
#мфц
#мингосуправления мо
#билет
#услуги
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Минцифры запустят бета-версию ИИ-помощника на «Госуслугах» в конце года
24 октября 2024, 10:24

Фото: istockphoto/scyther5

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует запустить бета-версию помощника с искусственным интеллектом на портале «Госуслуги» в конце текущего года. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев на форуме «Инфотех-2024», пишет РИА Новости.
Шадаев отметил, что с начала года ведомство активно тестирует российские модели искусственного интеллекта и проводит закрытое тестирование. По его словам, ИИ может быстро помочь пользователям, отвечая на вопросы и оптимизируя их взаимодействие с порталом.

Сообщается, что внедрение искусственного интеллекта также позволит сократить количество обращений в службы поддержки «Госуслуг» и выявить узкие места в процессе получения услуг, что в дальнейшем поможет оптимизировать работу сервисов.

Кроме того, Минцифры использует ИИ для борьбы с кибермошенничеством. Шадаев сообщил, что технологии позволяют выявлять аномальное поведение пользователей и предотвращать инциденты, связанные с учетными записями на «Госуслугах», которые стали объектом внимания мошенников.

Ранее в феврале министр анонсировал использование технологии GPT для консультации пользователей на портале. В сентябре были озвучены результаты тестирования, которые могут быть представлены в ближайшее время.

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#тестирование
#технологии
#министр
#минцифры
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Обновлена услуга по оформлению градостроительных планов на региональном портале
24 октября 2024, 10:10

Фото: istockphoto / rzoze19

На региональном портале обновилась услуга по оформлению градостроительных планов. Теперь новые умные инструменты автоматически проверяют кадастровый номер земельного участка, номер топографического плана, заполняют адрес участка и указывают его площадь, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В рамках оптимизации стали доступны сервисы предпроверки и предзаполнения, что позволит исключить ошибки при заполнении заявления и сократить количество отказов. Эта онлайн-услуга востребована среди жителей Московской области: с начала года ею воспользовались более 60 тысяч раз. Теперь получить ее стало удобнее и проще», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Услуга «Подготовка, регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков в Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Земля и строительство». Заявления могут подавать физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, планирующие начать строительство и оформить документы на земельный участок.

Градостроительный план — один из основных документов, содержащий информацию об участке, его расположении, границах, объектах, территориальных ограничениях, технических условиях и многом другом. Услуга предоставляется бесплатно в течение 14 рабочих дней.

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В Москве сотрудник ФСБ задержали экс-замминистра энергетики Яновского
24 октября 2024, 10:07

Анатолий Яновский (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В Москве сотрудниками ФСБ задержан бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский. Его задержание связано с махинациями в угольной отрасли.
Летом 2023 года силовики задержали представителей угольной отрасли, напоминает «Коммерсант». Они дали показания на Яновского и рассказали о его причастности к хищениям. Позже в поле зрения правоохранителей попала и вызвала интерес недвижимость семьи экс-замминистра. По данным следователей, на супругу чиновника зарегистрировано более десятка квартир.

В настоящее время Анатолий Яновский находится на допросе. По итогам этого следственного действия будет принято решение о предъявлении бывшему заместителю министра энергетики обвинения.

Анатолий Яновский занимал этот пост до 2021 года. Затем он перешёл в администрацию президента РФ, где курировал вопросы топливно-энергетического комплекса страны. В настоящее время он является первым вице-президентом Академии горных наук.

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Ветеринары Московской области рассказали о правилах борьбы с паратуберкулезом у животных
24 октября 2024, 09:42

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В России утвердили новые ветеринарные правила по борьбе с паратуберкулёзом животных, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Паратуберкулёз — это хроническое бактериальное заболевание, которое поражает крупный рогатый скот, овец, коз, верблюдов и северных оленей.

Из-за устойчивости возбудителя к внешним факторам на сельскохозяйственных предприятиях необходимо проводить клинический осмотр всех восприимчивых к этой болезни животных дважды в год, а маточное поголовье должно дополнительно проверяться в течение 30 дней после родов.

Если в хозяйство поступают новые животные, они должны оставаться на карантине на протяжении 30 дней для предотвращения распространения инфекции. В случае подтверждённого диагноза устанавливаются границы эпизоотического очага и вводится карантин. Он может быть снят через три года после забоя последнего восприимчивого животного и выполнения всех необходимых мероприятий.

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