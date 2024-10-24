Россиянам рассказали о влиянии свежей и консервированной кукурузы на организм

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Кукуруза у многих ассоциируется с летним отдыхом и поездкой на море, однако витаминно-минеральный состав золотых початков говорит о том, что ее полезно употреблять в пищу круглый год.
Шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков в беседе с «Радио 1» сообщил, что в последние несколько лет люди начали экспериментировать с кукурузой и использовать ее в разном виде.
Он перечислил полезные свойства кукурузы, утверждая о важности ее присутствия в рационе.
По его словам, один из способов сохранить больше витаминов в кукурузе — окунуть ее в кипящую воду на 5 10 секунд, потом положить в холодную воду со льдом, обсушить полотенцем и убрать в морозилку в лощеной бумаге или пакете до нужного употребления.
Анатолий Крюков подметил, что излюбленная многими консервированная кукуруза теряет свои полезные свойства и не приносит никакой пользы.
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«Люди начали экспериментировать: жарить кукурузу, посыпать ее моцареллой, пармезаном, запекать в духовке. Получается полноценная горячая закуска. Но зерна кукурузы можно использовать и в оладьях, и в десертах, и супы варить с ними и из них. Существует изобилие блюд из кукурузы, тут важно понимать, что это не такой сложной продукт», — сказал шеф-повар.
Он перечислил полезные свойства кукурузы, утверждая о важности ее присутствия в рационе.
«Кукуруза хорошо утоляет голод и поддерживает витаминно-минеральный баланс, что позволяет длительное время чувствовать себя комфортно по всем параметрам. Свежая кукуруза полезнее, в ней содержится очень много витаминов и минералов, однако она не всеми усваивается из-за клетчатки и крахмала», — объяснил эксперт.
По его словам, один из способов сохранить больше витаминов в кукурузе — окунуть ее в кипящую воду на 5 10 секунд, потом положить в холодную воду со льдом, обсушить полотенцем и убрать в морозилку в лощеной бумаге или пакете до нужного употребления.
Анатолий Крюков подметил, что излюбленная многими консервированная кукуруза теряет свои полезные свойства и не приносит никакой пользы.
«В консервированной кукурузе полезных витаминов и минералов уже нет. Просто вкус кукурузы и сахара. Иногда туда добавляют консерванты дополнительные, чтобы она хранилась дольше. Но из такой можно сварить овощной суп или куриную лапшу с добавлением зерен», — рассказала специалист.
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Анастасия Бондарева