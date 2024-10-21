Хирург Умнов рассказал о неожиданных целебных свойствах зелёного чая

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Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что зелёный чай может способствовать предотвращению развития рака желудка, пищевода, а также груди.
«Конечно, употребление одного зелёного чая не сможет остановить развитие онкологии. Тут нужен комплекс факторов и соблюдение определенных правил и норм жизни. По данным некоторых исследователей употребление зелёного чая снижает риск развития рака пищевода, желудка, кишечника, поджелудочной железы, яичников, молочной железы», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Умнов.Ранее врач-онколог, д.м.н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков заявил, что увеличение груди может вызвать образование опухоли.
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