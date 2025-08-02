Россиянам рассказали о возможности сэкономить на лечении и лекарствах

02 августа 2025, 15:25

Эксперт Балынин: Россияне могут получить налоговый вычет за лечение и лекарства

Фото: iStock/AlexRaths

Россияне имеют право на налоговый вычет за лечение и покупку лекарств. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин, передает «Прайм».