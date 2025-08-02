Россиянам рассказали о возможности сэкономить на лечении и лекарствах
Россияне имеют право на налоговый вычет за лечение и покупку лекарств. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин, передает «Прайм».
Уточняется, что возможность вернуть часть денег распространяется не только на лечение самого человека, но и на его близких: родителей, детей, мужа или жены. По словам эксперта, можно получить налоговый вычет за рецептурные лекарства и страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования.
Балынин отметил, что максимально можно получить до 19,5 тыс. рублей. Для подтверждения права на социальный вычет нужно приложить справку об оплате медицинских услуг по форме, которая утверждена приказом ФНС России.
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