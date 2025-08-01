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В Кемерове врачи удалили несформированные жабры у маленькой девочки

Фото: iStock/Gumpanat

В Кемерове врачи Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю.А. Атаманова удалили несформированные жабры у маленькой девочки. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.



Как пишет издание «Сiбдепо», данная врожденная патология является очень редкой. Несформированными жабрами называют срединную кисту шеи. Хирурги провеликорректирующую операцию и избавили ребенка от патологии.

«Свищевой ход в шее — это жаберные щели, которые закладываются внутриутробно», — пояснил детский врач-хирург Александр Елисеев

Как правило, к рождению жабры исчезают, но иногда они могут остаться и до родов. Самое опасное то, что свищ может начать нагнаиваться.
Иван Мусатов

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