В Кемерове врачи удалили несформированные жабры у маленькой девочки
В Кемерове врачи Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю.А. Атаманова удалили несформированные жабры у маленькой девочки. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.
Как пишет издание «Сiбдепо», данная врожденная патология является очень редкой. Несформированными жабрами называют срединную кисту шеи. Хирурги провеликорректирующую операцию и избавили ребенка от патологии.
«Свищевой ход в шее — это жаберные щели, которые закладываются внутриутробно», — пояснил детский врач-хирург Александр Елисеев
Как правило, к рождению жабры исчезают, но иногда они могут остаться и до родов. Самое опасное то, что свищ может начать нагнаиваться.