Беременные жительницы Подмосковья получили 50 тыс. телемедицинских консультаций
Беременные жительницы Московской области около 50 тыс. проконсультировались с врачом через интернет. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Телемедицинские консультации позволяют беременным избежать лишних походов в женскую консультацию. На онлайн-приёме пациентка может получить расшифровку анализов, консультацию психолога, подготовиться к рождению малыша. С начала года в Подмосковье беременные около 50 тыс. раз проконсультировались с врачом с помощью телемедицины», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В ведомстве напомнили, что телемедициной также можно воспользоваться для продления электронного рецепта на льготное лекарство, консультации с врачом после диспансеризации и по другим вопросам. Сервис доступен и для детей.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, позвонив по телефону 122, на приёме у врача или через чат-бот в Telegram.