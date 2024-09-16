Россиянам рассказали о замедлении роста зарплат

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В 2025 году рост зарплат в России замедлится вдвое – до 9 %. Об этом рассказали аналитики Центробанка, сообщили «Известия».
По данным Центробанка, гонка зарплат в России, в которой с 2008 года зафиксирован рост зарплат на 16 %, постепенно завершается. Основной причиной роста зарплат является нехватка персонала, вынуждающая компании предлагать более высокие зарплаты соискателям или оттягивать квалифицированных сотрудников.
Аналитики предполагают, что замедление роста связано с тем, что у компаний заканчиваются ресурсы для привлечения и удержания сотрудников. Кроме того, частным компаниям все труднее конкурировать с государственным сектором за специалистов.
Ранее ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Российской академии экономики народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Виктор Ляшок сообщил, что зарплаты преподавателей федеральных вузов, сотрудников медицинских учреждений и ряда других чиновников вырастут на 5,1% с 1 октября 2024 года.
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Аналитики предполагают, что замедление роста связано с тем, что у компаний заканчиваются ресурсы для привлечения и удержания сотрудников. Кроме того, частным компаниям все труднее конкурировать с государственным сектором за специалистов.
«Резервы роста зарплат не бесконечны – регулярные повышения создают дополнительные издержки, тогда как прибыль может оставаться на том же уровне», – сообщила Марина Лопатина из Президентской академии.
Ранее ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Российской академии экономики народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Виктор Ляшок сообщил, что зарплаты преподавателей федеральных вузов, сотрудников медицинских учреждений и ряда других чиновников вырастут на 5,1% с 1 октября 2024 года.
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Александр Климов