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Россиянам разъяснили действие нового закона об освоении земельных участков

Глава Росреестра Скуфский объяснил россиянам работу нового закона
13 сентября 2024, 05:42
На встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, Олег Скуфинский, руководитель Росреестра, разъяснил детали нового закона, который предоставляет россиянам три года на освоение неподготовленных дачных участков. Это решение направлено на облегчение бремени владельцев земель, недавно ставших их обладателями в результате покупки или наследства.
По словам Скуфинского, если в течение указанных трех лет участок не будет подготовлен к использованию, контрольные органы смогут зафиксировать факт неиспользования земли. Об этом сообщает КП. Закон стал необходимым из-за того, что многие вновь приобретенные участки часто представляют собой заросшие или заболоченные территории, требующие значительных усилий для подготовки.

«Владельцы участков нуждаются в дополнительном времени для планирования и организации подключения необходимых коммуникаций», — отметил Скуфинский.


Глава Росреестра уточнил, что по истечении трехлетнего срока начнут действовать ранее установленные законодательные сроки для освоения участков. В случае неиспользования земли в течение данного периода, владельцы не будут подвергаться штрафам сразу. Они получат предупреждение и полгода на устранение нарушений.

Если нарушения не будут устранены, Росреестр направит уведомление в уполномоченные органы, что может привести к судебному разбирательству и возможному изъятию участка.

В августе текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство полномочиями устанавливать признаки неиспользования земельных участков в городских и садовых зонах. Новый срок освоения участков составляет три года, что подчеркивает необходимость улучшения использования земельного фонда страны.

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#закон
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#страны
#росреестр
#нарушения
В России призвали давать высшее образование только детям с «природным даром»
Богомаз: детям нужно получать рабочие специальности, если нет природного дара
13 сентября 2024, 04:59

Фото: istock/SeventyFour

Губернатор Брянской области Александр Богомаз предложил реформу системы образования в России, призвав предоставлять высшее образование только детям с «природным даром». Остальных, по его мнению, следует обучать рабочим специальностям.
По словам губернатора, для успешного обучения и трудовой деятельности необходимо иметь природные способности, однако не каждому дано стать выдающимся ученым или специалистом. Об этом Богомаз заявил в интервью ИА «Регнум».

«Природный дар у детей нужно развивать. Если его нет, нужно давать ребятам рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование, которое не тянет даже на уровень десятого класса», — подчеркнул Богомаз.
Он также высказался о необходимости изменения политики в сфере высшего образования для решения проблемы мигрантов. По его мнению, мигранты нужны, но необходимо навести порядок в этой сфере, чтобы избежать заморозки экономики. В качестве альтернативного решения губернатор предложил сократить набор в российские вузы вдвое или оставить только бюджетные места.

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#образование
#рабочие
#вузы
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YouTube был замедлен для россиян почти в 10 раз
13 сентября 2024, 04:30

Фото: istock/juststock

Скорость работы YouTube для пользователей в России резко упала в начале осени. В результате, россияне стали сталкиваться с крайне медленной загрузкой видеороликов.
Пользователи ПК вынуждены ждать открытия роликов в среднем в 10 раз дольше, а на мобильных устройствах первый кадр загружается в 2,5 раза медленнее, чем раньше. Об этом сообщает издание «Известия»

Антон Прокопенко, директор по продуктам YouTube, отметил, что замедление трафика платформы привело к значительному ухудшению качества просмотра. В частности, пользователи стали чаще выбирать видео в низком качестве, а количество случаев, когда ролики закрываются до загрузки первого кадра, возросло в пять раз — с трех до 15 процентов.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, технические проблемы с сервисом могут продолжаться в ближайшем будущем. Однако генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что интерес к YouTube может восстановиться, когда технические вопросы будут решены.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что в России не планируется принудительная блокировка видеохостинга YouTube.

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#youtube
#пользователи
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В сети перечислили самые неприличные причины увольнения людей
13 сентября 2024, 03:40

Фото: istock/XiXinXing

На форуме Reddit в разделе AskReddit кадровики поделились историями о самых неприличных причинах увольнения сотрудников. Эти откровенные случаи удивили пользователей своими необычными деталями.
Один из комментаторов рассказал о работнике развлекательного парка, который регулярно обменивал крупные призы на оральный секс. По словам пользователя, оператор игровых автоматов брал перерыв для интимных услуг, а затем притворялся, что женщина выиграла приз.

«Ему было 17 лет, а женщинам за 30. Приз, в виде большого медведя, стоил максимум семь долларов», — отметил комментатор.
Другие случаи касаются использования рабочего времени для просмотра порнографии. Один пользователь описал, как сотрудник был уволен за просмотр порнографических роликов и самоудовлетворение в своем кабинете с прозрачными стеклянными стенами.

Кроме того, интимные отношения между коллегами также становились причиной увольнения. Один из кадровиков рассказал о двух менеджерах, которые были уволены за секс в кабинке биотуалета.

«Два наших менеджера занялись сексом в кабинке биотуалета на благотворительном мероприятии компании», — поделился пользователь.

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Куприянов день 13 сентября: как не навлечь беду и не распрощаться с деньгами
Православные 13 сентября вспоминают священномученика Киприана
13 сентября 2024, 00:00

Фото: istockphoto/mbolina

В пятницу, 13 сентября 2024 года, православные верующие вспоминают священномученика Киприана Карфагенского. В народе со временем эту дату стали называть Куприянов день. В старину существовало много примет, обычаев и верований, связанных с этим событием, предки соблюдали строгие запреты, и знали, что можно и нельзя делать 13 сентября.
Об особенностях Куприянова дня, народных приметах о погоде, именинах и традициях — в материале «Радио 1».

Киприан Карфагенский: история

Фото: istockphoto/Bogdan Kurylo

Согласно преданиям, Киприан вырос среди язычников и сначала строил карьеру юриста. Доподлинно неизвестно, при каких обстоятельствах он принял христианство. Через два года после крещения был рукоположен в епископы, и вскоре столкнулся с гонениями на христиан, инициированными императором Децием, а также оказался вовлечен в острые споры о возвращении отступников в Церковь.

Под угрозой пыток многие, включая некоторых епископов, отреклись от веры, но после окончания преследований пожелали вернуться в Церковь. Киприан утверждал, что прощение грехов может дать только епископ или назначенный им пресвитер, а не исповедники — те, кто сохранил веру, но каким-то странным образом избежал смерти. Вопрос о возвращении падшего епископа должен решаться собором его собратьев, а все таинства, совершенные до этого собором, являются недействительными.

Спор дошел до серьезного конфликта с папой Стефаном, который не обострился лишь из-за его ареста и казни. Спустя несколько лет арестовали, сослали, а затем казнили и самого Киприана.

Куприянов день: традиции

Фото: istockphoto/nieudacza

На Руси с день памяти Киприана Карфагенского со временем стал называться Куприяновым днем. С этой датой было связано много обычаев и традиций. Считалось, что праздник символизирует переход от лета к осени. Его также называли Клюквенником, поскольку в это время поспевала клюква, растущая на болотах, становясь особенно вкусной и зрелой.

Собирать ягоду в этот день считали важным делом, полагая, что она будет долго храниться и обладает лечебными свойствами. Однако до Куприянова дня клюкву рвать не следовало — считалось, что девушка, сорвавшая ягоду, может остаться бесплодной, а юноша — лишиться разума. В этот же день крестьяне начинали убирать с полей урожай репы, моркови, лука и тыквы.

Еще одно название праздника — Журавлиное вече, потому что журавли к середине сентября собирались в стаи на болотах и готовились к перелету на юг.
«Решают на своем вече, как и когда лететь на юг», — говорили в старину.
Многие века крестьяне наблюдали за журавлями, их поведение считалось предвестником перемен. Если птицы летели клином, ждали скорой зимы, если поодиночке — опасались неурожая. Приметы говорили, что, если журавли улетают, зима придет рано и будет суровой.

Что можно делать 13 сентября

Фото: istockphoto/gitusik

По традиции, на Куприянов день принято собирать клюкву и готовить из нее различные угощения — варенье, пироги, компоты и прочее. Такие блюда будет не только вкусными, но и полезными, ведь клюкве, известной как «журавлиная ягода», приписывали целебные свойства.

При откусывании первого пирога с клюквой раньше обязательного загадывали желание. Предки верили, что оно непременно сбудется.

По некоторым поверьям, если собрать в этот день клюкву в синий мешочек, засушить и носить ее как оберег, с ее помощью можно будет защититься от бед и неприятностей.

Клюквенник — подходящий день для уборки, так как крестьяне верили, что таким образом очищают день от недугов и нечистой силы.

Что нельзя делать 13 сентября

Фото: istockphoto/mdesigner125

Были у предков и строгие запреты на Куприянов день, которые они старались неукоснительно соблюдать.
  • запрещалось отправляться в дальние походы и поездки, чтобы не навлечь беду;
  • отказывались от работы в поле, так как верили, что на Куприянов день может ударить молния;
  • нельзя принимать подарки от незнакомцев, иначе заберешь вместе с дарами их болезни и недуги;
  • на Журавлиное вече запрещали давать в долг, опасаясь проблем с деньгами в будущем.

Народные приметы о погоде 13 сентября

Фото: istockphoto/nieudacza

Предки верили, что по погоде на Клюквенник можно узнать, какими будут грядущие осень и зима.
  • если журавли громко курлычут — скоро начнется сильный дождь;
  • если клин журавлей уже улетает на юг — зима будет ранней и морозной;
  • если журавли летят поодиночке — опасались неурожая;
  • зацвели одуванчики на Куприянов день — вся осень будет теплой и солнечной;
  • лягушки прячутся под водой — скоро ударят морозы;
  • домашние птицы нахохлились — жди дождя;

Именины 13 сентября

Фото: istockphoto/IvanMikhaylov

Имя для мальчика или девочки 13 сентября, можно узнать при помощи именин. Их на Куприянов день отмечают:
  • Александр;
  • Геннадий;
  • Куприян;
  • Владимир;
  • Мирон;
  • Михаил.

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На подмосковной акции «День в лесу» обеспечат вывоз отходов
12 сентября 2024, 22:38

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Региональный оператор Ногинского кластера обеспечит контейнеры, а также вывоз отходов во время экологической акции по высадке деревьев в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Там напомнили, что 13 сентября в регионе стартует акция «День в лесу. Сохраним лес вместе». Главная площадка будет располагаться на территории Кучинского лесопарка.
«Участникам предоставят посадочный материал и инвентарь на месте. Каждый сможет внести свой вклад в экологическое будущее Подмосковья, посадив дерево или кустарник. После мероприятия региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Ногинского кластера организует установку контейнеров и вывоз отходов», – говорится в сообщении.
Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» продлится в Подмосковье до 29 сентября. Её проведут на 20 лесных и на более чем 370 муниципальных площадках.

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13 сентября пройдёт акция «День в лесу. Сохраним лес вместе»
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#экологическая акция
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#минчистоты
#подмосковье
#московская область
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В Московской области оцифрованы все меры поддержки многодетным
12 сентября 2024, 22:09

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин поделился с представителями регионов России опытом Московской области по цифровизации поддержки многодетным семьям и внедрению цифрового удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Министр выступил на крупнейшем мероприятии в сфере охраны труда, занятости, реабилитации и профилактики профессиональных заболеваний – Всероссийской неделе охраны труда. Она проходит в стране с 10 по 13 сентября.
«В нашем регионе 1,2 млн семей, воспитывающих 1,7 млн детей. 20% – это дети из многодетных семей. Для многодетных у нас разработано более 15 мер поддержки, и все они оцифрованы, а многие из них назначаются проактивно. Для удобства семей мы запустили чат-бот, с помощью которого можно легко узнать информацию о льготах. Особенно популярно у семей электронное удостоверение», – сообщил Кирюхин.
В ведомстве уточнили, что в рамках программы Всероссийской недели охраны труда наградили победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Специалист комплексного центра «Егорьевский» Татьяна Бурова заняла третье место в номинации «Лучшая практика предоставления социальных услуг в сельской, труднодоступной и отдалённой местностях».

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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#минсоцразвития мо
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#льготы
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#подмосковье
#московская область
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Истринские лицеисты собрали для переработки более 500 кг картона
12 сентября 2024, 19:57

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Учащиеся Технолицея в Истре отправили на переработку 530 кг картона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Вся картонная упаковка от техники и мебели, завезённой к новому учебному году в Технолицей им. В. И. Долгих в Павловской Слободе, была собрана и отправлена на переработку. Суммарный объём вторсырья составил 530 кг. В перевозке помогла подмосковная компания «Экорегионсервис». Все вырученные средства от сдачи картона отправят на благотворительность», – говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что сортировать отходы для школьников уже давно стало привычным делом. В каждом кабинете стоит брендированный контейнер для сбора макулатуры. Компания-заготовитель вывозит накопленное сырьё. За прошлый учебный год из Технолицея вывезли около 1,2 тыс. кг макулатуры.

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#московская область
#вторсырьё
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Парк «Гучково» в Дедовске принял посетителей после масштабного благоустройства
12 сентября 2024, 19:47

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Дедовске после работ по благоустройству открыли парк «Гучково». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
«Парк расположен в районе улицы Гагарина. На его территории появились новые спортивные и детские площадки, скейтпарк, зоны отдыха, площадка для собак, а также новые скамейки и урны. Проведены работы по очистке и благоустройству пруда, – отметили в пресс-службе ведомства.
В 2022 году проект благоустройства занял призовое место на IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В сентябре 2023-го начались работы по реконструкции. Их проводили по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#московская область
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В Подмосковье при содействии ОМОН Росгвардии вскрыта нарколаборатория
12 сентября 2024, 19:24

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Сотрудники ОМОН «Пересвет» подмосковного главка Росгвардии совместно с полицией пресекли деятельность нарколаборатории, организованной 27-летним жителем Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по региону.
Установлено, что 27-летний житель столицы организовал нарколабораторию по производству N-метилэфедрона в арендованном складском помещении. Готовое запрещенное вещество он разложил в тайники на территории Сергиево-Посадского городского округа.

Во время операции был задержан 31-летний мужчина из Нижнего Новгорода, который пытался забрать одну из закладок с наркотиками. В ходе обыска в лесополосе было найдено 18 свертков с порошком. В общей сложности изъято 34 свертка весом около 33 килограммов, включая 19 килограммов N-метилэфедрона, а также оборудование и прекурсоры для его производства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

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