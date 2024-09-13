Россиянам разъяснили действие нового закона об освоении земельных участков

На встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, Олег Скуфинский, руководитель Росреестра, разъяснил детали нового закона, который предоставляет россиянам три года на освоение неподготовленных дачных участков. Это решение направлено на облегчение бремени владельцев земель, недавно ставших их обладателями в результате покупки или наследства.
По словам Скуфинского, если в течение указанных трех лет участок не будет подготовлен к использованию, контрольные органы смогут зафиксировать факт неиспользования земли. Об этом сообщает КП. Закон стал необходимым из-за того, что многие вновь приобретенные участки часто представляют собой заросшие или заболоченные территории, требующие значительных усилий для подготовки.
Глава Росреестра уточнил, что по истечении трехлетнего срока начнут действовать ранее установленные законодательные сроки для освоения участков. В случае неиспользования земли в течение данного периода, владельцы не будут подвергаться штрафам сразу. Они получат предупреждение и полгода на устранение нарушений.
Если нарушения не будут устранены, Росреестр направит уведомление в уполномоченные органы, что может привести к судебному разбирательству и возможному изъятию участка.
В августе текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство полномочиями устанавливать признаки неиспользования земельных участков в городских и садовых зонах. Новый срок освоения участков составляет три года, что подчеркивает необходимость улучшения использования земельного фонда страны.
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«Владельцы участков нуждаются в дополнительном времени для планирования и организации подключения необходимых коммуникаций», — отметил Скуфинский.
Глава Росреестра уточнил, что по истечении трехлетнего срока начнут действовать ранее установленные законодательные сроки для освоения участков. В случае неиспользования земли в течение данного периода, владельцы не будут подвергаться штрафам сразу. Они получат предупреждение и полгода на устранение нарушений.
Если нарушения не будут устранены, Росреестр направит уведомление в уполномоченные органы, что может привести к судебному разбирательству и возможному изъятию участка.
В августе текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство полномочиями устанавливать признаки неиспользования земельных участков в городских и садовых зонах. Новый срок освоения участков составляет три года, что подчеркивает необходимость улучшения использования земельного фонда страны.
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Елена Перлова