ВС снизил компенсацию за гибель в ДТП лежащего на дороге пьяного пешехода

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Размер компенсации за гибель человека или причинение вреда здоровью будет снижена, если пострадавший проявил грубую неосторожность. Об этом сообщается в определении коллегии по гражданским делам Верховного суда (ВС) России.
Отмечается, что инстанция рассмотрела жалобу водителя из Мурманской области. В феврале 2020 года он ехал по дороге в поздний час и наехал на неподвижно лежащего на проезжей части пьяного пешехода. Несмотря на то, что водитель ехал всего со скоростью 50 километров в час при разрешённых 60, он всё же не успел среагировать и совершить экстренное торможение. В результате пешеход скончался на месте. Тогда полиция не признала вины водителя и не стала возбуждать уголовное дело.
Однако родственникам погибшего через суд всё же удалось добиться получения от водителя компенсации в размере 700 тысяч рублей, которые должны были пойти на организацию похорон и ежемесячное содержание жены и дочери мужчины.
Водитель, получающий менее 74 тысяч рублей в месяц, содержащий неработающую супругу и четверых детей и выплачивающий кредит, потребовал уменьшения размера компенсации. Однако истцы указали на то, что он получает ежемесячную выплату, поскольку является Героем России.
Верховный суд после повторного рассмотрения дела постановил, что выплата такой крупной компенсации поставит семью водителя в трудное материальное положение, что будет несправедливо при учёте отсутствия вины в гибели пешехода. Вместе с тем запрещено обращать взыскание на выплаты Героям России.
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Однако родственникам погибшего через суд всё же удалось добиться получения от водителя компенсации в размере 700 тысяч рублей, которые должны были пойти на организацию похорон и ежемесячное содержание жены и дочери мужчины.
Водитель, получающий менее 74 тысяч рублей в месяц, содержащий неработающую супругу и четверых детей и выплачивающий кредит, потребовал уменьшения размера компенсации. Однако истцы указали на то, что он получает ежемесячную выплату, поскольку является Героем России.
Верховный суд после повторного рассмотрения дела постановил, что выплата такой крупной компенсации поставит семью водителя в трудное материальное положение, что будет несправедливо при учёте отсутствия вины в гибели пешехода. Вместе с тем запрещено обращать взыскание на выплаты Героям России.
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Анастасия Чинкова