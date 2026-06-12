Кардиологи ответили, что вредит организму больше, чем неправильная еда
По оценкам специалистов, главная угроза для сердечно-сосудистой системы сегодня — не столько фастфуд, сколько отсутствие полноценного отдыха и ночные остановки дыхания. Врачи обращают внимание: смертность среди молодёжи растёт именно из-за режима «работа по 60 часов в неделю без сна», а не из-за стейков.
Статистика настораживает: стройные люди, которые не злоупотребляют жирной едой, но спят по четыре-пять часов, чаще переносят инфаркты, чем любители мяса, высыпающиеся по восемь часов. Информацию дает argumenti.ru.
Особую опасность представляет синдром апноэ — остановка дыхания во сне на 10–60 секунд. В этот момент кислород в крови падает до критических 60-70%, организм выбрасывает ударные дозы адреналина и кортизола, пульс и давление резко взлетают. За ночь таких эпизодов может быть до 200-400, а за неделю — тысячи. Каждый из них кардиологи сравнивают с «микроинфарктом».
В итоге миокард изнашивается как перегретый мотор, работающий без остановки, а сосуды теряют эластичность. Даже строгая диета не спасает: риск гипертонии у людей с апноэ выше в четыре раза, подчёркивают врачи.
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