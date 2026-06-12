Кардиологи ответили, что вредит организму больше, чем неправильная еда

12 июня 2026, 20:11

Больше неправильной еды организму вредит недосып

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

По оценкам специалистов, главная угроза для сердечно-сосудистой системы сегодня — не столько фастфуд, сколько отсутствие полноценного отдыха и ночные остановки дыхания. Врачи обращают внимание: смертность среди молодёжи растёт именно из-за режима «работа по 60 часов в неделю без сна», а не из-за стейков.