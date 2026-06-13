Россиян предупредили о тюремном сроке за ввоз лекарств из-за границы

13 июня 2026, 08:29

Юрист Краснова: за ввоз в РФ незарегистрированных лекарств может грозить срок

Фото: Istock/Marina Kositsyna

Юрист Екатерина Краснова напомнила, что российские граждане могут получить уголовный срок за ввоз лекарств из-за рубежа, включая страны Азии, без согласования с врачебной комиссией и профильными ведомствами.





Накануне россиянка привезла из Китая 132 пакетика с порошком и не указала их в декларации. Экспертиза обнаружила в составе дигидрокодеин. Таможня задержала женщину и возбудила уголовное дело. Гражданке грозит до 20 лет тюрьмы.



В беседе с «Известиями» Краснова, комментируя эту ситуацию, обратила внимание на закон «Об обращении лекарственных средств», который разрешает ввоз только зарегистрированных препаратов.

«Однако на практике для обычного путешественника или пациента, заказавшего лекарство по почте, эти послабления работают плохо. Без предварительного согласования с Минздравом и врачебной комиссией любой незадекларированный препарат из списка контролируемых веществ автоматически становится контрабандой», — пояснила юрист.