Россиянам рассказали об опасности постоянно включённой геолокации

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества заявили об опасности постоянно включённой геолокации для личных данных.
«Приложения на смартфоне, работающие в фоновом режиме и собирающие избыточные данные, представляют серьёзную опасность. Разработчики такого ПО способны удалённо управлять доступом к функциям телефона, включая микрофоны и динамики. Но самое важное — злоумышленники могут отслеживать местоположение пользователя в реальном времени», — отметили в беседе с RT специалисты.
Они напомнили, что личные данные, украденные с помощью геолокации, могут быть использованы мошенниками.
До этого сообщалось, о том, что столичные производители электротехники поставили товары более чем на 140 млрд рублей за первые три квартала этого года.
«Мы развиваем и предлагаем действенные инструменты поддержки, что способствует увеличению локализации производственных мощностей. Это позволяет не только удовлетворять потребности внутреннего рынка в товарах повседневного спроса, но и выпускать продукцию для наукоемких сфер. Они объединяют ведущие компании в сферах фармацевтики, микроэлектроники и фотоники, беспилотной авиации и электромобилестроения», – приводит АГН «Москва» комментарий руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики ведомства Анатолия Гарбузова.
Ранее сообщалось, что Роскачество обнаружило опасные для здоровья вещества во многих произведённых в России подушках.
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