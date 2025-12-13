Россиянам рассказали об особенностях работы в новогодние праздники

13 декабря 2025, 18:16

Машаров: работодатель не вправе принуждать сотрудников работать в праздники

Фото: iStock/littlehenrabi

Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров рассказал, что работодатели не могут привлекать сотрудников к работе в праздничные дни без их согласия. Об этом пишет ТАСС.