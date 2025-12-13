Россиянам рассказали об особенностях работы в новогодние праздники
Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров рассказал, что работодатели не могут привлекать сотрудников к работе в праздничные дни без их согласия. Об этом пишет ТАСС.
Эксперт отметил, что работа в праздничные дни, с 31 декабря по 11 января, должна оплачиваться в двойном размере. Он подчеркнул, что работодатель не имеет права принуждать работника к труду в эти дни, если тот отказывается.
К работе в выходные и праздничные дни нельзя привлекать всех сотрудников. Например, беременных женщин и несовершеннолетних нельзя привлекать к работе даже с их согласия.
Без согласия сотрудников их можно привлекать только для ликвидации последствий катастроф, аварий, стихийных бедствий или для предотвращения таких ситуаций. Это правило также распространяется на случаи несчастных происшествий.
Законом предусмотрены случаи, когда работы не могут быть остановлены, например, при обслуживании населения или выполнении неотложного ремонта. Особый порядок привлечения к труду может применяться и для творческих сотрудников.
