В Госдуме поддержали запрет на продажу алкоголя в некоторых регионах России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что ограничения на продажу алкоголя в праздники в некоторых регионах страны являются правильными. Об этом пишет TACC.
Депутат подчеркнул, что ежегодно в период новогодних праздников в России наблюдается рост преступности примерно в 2,5 раза, что связано с длительным периодом выходных и употреблением алкоголя. При этом власти субъектов федерации должны самостоятельно определять ограничения на продажу алкогольных напитков.
В настоящее время полный запрет на продажу алкоголя действует в Туве и отдельных районах Иркутской области. Также ограничительные меры введены в Кировской, Вологодской областях и ряде других регионов.
