В Госдуме поддержали запрет на продажу алкоголя в некоторых регионах России

02 января 2026, 13:02

Гусев: Ограничения на продажу алкоголя в праздники в ряде регионов правильны

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что ограничения на продажу алкоголя в праздники в некоторых регионах страны являются правильными. Об этом пишет TACC.