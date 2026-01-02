Без диет и стресса: россиянам рассказали, как пережить праздники без лишних килограммов
Новогодние праздники нередко становятся испытанием для фигуры из-за обильных застолий, снижения активности и сбитого режима питания.
Однако, как отмечают специалисты, избежать набора веса вполне реально, если придерживаться разумного и сбалансированного подхода.
Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева в беседе с RT подчеркнула, что ключевую роль играет контроль порций. Она советует не отказываться от любимых праздничных блюд, но есть их умеренно и осознанно, стараясь не переедать. Даже за новогодним столом важно соблюдать баланс — сочетать белки, овощи и сложные углеводы, чтобы не провоцировать резкие скачки сахара в крови.
Эксперт также рекомендовала поддерживать хотя бы минимальную физическую активность: прогулки, танцы или короткие тренировки помогут компенсировать малоподвижный образ жизни. Немаловажно и соблюдать питьевой режим — иногда чувство жажды ошибочно принимают за голод. При этом стоит ограничить сладкие напитки и алкоголь, которые добавляют лишние калории.
После праздников, по словам Лебедевой, не стоит резко садиться на жёсткие диеты. Гораздо эффективнее постепенно возвращаться к привычному рациону, сокращая калорийность, добавляя овощи, клетчатку и воду. Пропуск приёмов пищи может привести к срывам, поэтому лучше есть чаще, но небольшими порциями, а также постепенно увеличивать ежедневную активность.
Главное — не винить себя за праздничные излишества. Кратковременные отклонения от режима не опасны, если вовремя вернуться к здоровым привычкам. Умеренность и осознанность помогут сохранить баланс без вреда для организма.
Читайте также: