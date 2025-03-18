Сомнолог рассказал, могут ли люди видеть вещие сны

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Вещие сны обычно являются самообманом или обычным совпадением некоторых деталей с событиями, происходящими в жизни. Об этом рассказал врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.
«В состоянии бодрствования человек в своих мыслях всё время строит картину будущего — это обычная работа мозга. Она позволяет нам предвидеть какие-либо события и избежать нежелательных ситуаций в будущем», — рассказал Полуэктов в беседе с «Известиями».
По его словам, сновидения состоят из воспоминаний. Однако эксперт отметил, что бывают сновидения-умозаключения, которые появляются на основе определенных воспоминаний, и во сне мозг пытается построить картину будущего, которая, действительно, может совпадать с тем, что произойдет на самом деле.
Полуэктов пояснил, что сновидения происходят только из всплывающих в памяти неких событий.
Ранее врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог, эксперт по сну Дарья Лебедева в беседе с «Радио 1» заявила, что недосып повышает риски развития диабета, ожирения, гипертонии и инсульта.
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