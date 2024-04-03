Россиянам рассказали про новые схемы мошенников после теракта в «Крокусе»

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Злоумышленники начали использовать тему теракта в «Крокусе» с целью наживы и кражи денег у людей. Об этом предупредил эксперт в области безопасности Александр Власов в беседе с «Лентой.ру».
В первую очередь, мошенники звонят и рассылают сообщение по почте или в соцсетях по сбору денег для пострадавших. По некоторым данным, злоумышленники украли у россиян от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей, пользуясь сочувствием к трагедии, отметил собеседник издания.
Другие два способа связаны с обманом от лица правоохранителей и других организаций и ведомств. Аферист звонит жертве от лица сотрудника ФБС и заявляет о проверке номера телефона. После чего по классической схеме запрашивают код подтверждения.
Касаемо помощи пострадавшим, стоит узнавать о них на официальных ресурсах или у местных властей.
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«Ничего нового, только новый повод — трагедия в «Крокусе». Именно в этом вся проблема — пользуются сочувствием нормального человека к произошедшей трагедии и выманивают из него деньги», — заявил Власов.
«Вам звонит «майор» полиции, «сотрудник» Центрального банка [со словами, что] мы сейчас проверяем, ищем злоумышленников, помогите, пожалуйста, поймать террористов, снимите пять миллионов рублей со своего счета, выкиньте их со своего балкона, мы их вам вернем», — добавил он.Специалист отметил, что правоохранители и представители банков никогда не просят передать личные данные или отправить деньги куда-либо.
Касаемо помощи пострадавшим, стоит узнавать о них на официальных ресурсах или у местных властей.
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Алина Юрчак