Россиянам рассказали про самые распространенные схемы обмана перед 9 Мая
В преддверии 9 Мая мошенники стали использовать новые обманные схемы. Самые распространённые из них связаны с якобы потерянными наградами, выплатами ветеранам и билетами на парад. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Первая схема называется «потерянная награда ветерана». Злоумышленники звонят от имени волонтёров «Поискового движения России» и сообщают россиянам, что найдена медаль их пропавшего без вести родственника. Чтобы подтвердить родство, они просят перейти по ссылке на «архивный сайт» и ввести код из СМС. Так мошенники получают доступ к аккаунту жертвы на портале Госуслуг.
Вторая схема — обман про единовременную выплату ветеранам. Аферисты представляются сотрудниками Социального фонда и обещают персональное зачисление к 9 Мая. Для получения выплаты они требуют назвать код из полученного жертвой сообщения.
Третья схема касается билетов на парад. Мошенники звонят, представляясь социальными работниками, и предлагают ветеранам льготный билет на трибуны за символический организационный взнос (якобы на доставку или страховку). Жертва переводит деньги, но билетов не получает.
