Выяснилась стоимость спорткара Ferrari 488, который разбил в столичном ДТП рэпер Navai
Стоимость спорткара Ferrari 488, в котором во время ДТП в Москве находился рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров), может достигать 66 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сервис «Авто.ру».
Ferrari 488 — это двухместный автомобиль, который выпускали с 2015 по 2019 год. Мощность его двигателя составляет от 670 до 720 лошадиных сил. Согласно материалу, такие спорткары сейчас продают как в Москве, так и в других городах России. Цены за эту машину варьируются от 19 миллионов рублей в регионах РФ до 66 миллионов — в столице.
Напомним, что авария с участием рэпера Navai произошла на Зубовском бульваре. Артист опроверг информацию о превышении скорости и заявил, что его автомобиль ехал не быстрее 65 километров в час, а машину развернуло из-за гоночных колёс.
В результате ДТП Ferrari 488 сильно пострадала. Ожидается, что ремонт обойдется в десятки миллионов. По сведениям Telegram-канала Mash, у иномарки отлетели колёса и оказалась снесена передняя часть. Также у нее образовались глубокие вмятины по всему корпусу.
