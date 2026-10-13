Россиянам рассказали про три главные ошибки при уборке квартиры

13 октября 2026, 11:45

Смешивание «Белизны» с кислотными средствами может вызвать отек легких

Фото: istockphoto / didecs

Основатель и руководитель клининговой компании CleanON Никита Юсупов рассказал о распространенных ошибках, которые люди допускают при уборке квартиры. По словам специалиста, некоторые привычки не только заставляют тратить больше времени на наведение порядка, но и могут угрожать здоровью.





Как сообщает VSE42.RU, одна из частых ошибок — начинать уборку с мытья пола, а затем переходить к полкам, шкафам и другим поверхностям. При такой последовательности пыль снова оседает внизу, поэтому пол приходится мыть повторно. Юсупов рекомендует убирать сверху вниз: сначала очищать верхние поверхности, затем мебель и только после этого мыть пол. Такой подход помогает избежать лишней работы.



Еще одна ошибка — сразу вытирать чистящее средство после нанесения. По словам эксперта, составу необходимо время, чтобы подействовать.

«Чтобы был эффект, ей нужно хотя бы пару минут полежать на поверхности, а дезсредству иногда и дольше», — уточнил специалист.

«Особенно если санузел небольшой — грозит ожогом дыхательных путей и даже отеком легких», — пояснил Никита Юсупов.