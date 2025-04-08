Россиянам рассказали, с помощью чего с ними разговаривает Бог и что он хочет сказать

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Каждый человек на протяжении своей жизни в том или ином виде сталкивался с паранормальным — может, это были знаки на дороге или сбывающиеся сны. Что это значит и должно ли пугать?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что на качественный сон влияют магнитные бури, космос и планеты.
По словам экстрасенса, существуют также вещие сны, которые дают людям знаки от Бога, что не все в этой жизни материально.
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«Планеты влияют на наш организм, когда полнолуние или магнитная буря, мы можем видеть плохие сны — это научно доказано. Также в это время мы можем плохо спать или не спать совсем. Сны связаны с космосом», — сказал он.
По словам экстрасенса, существуют также вещие сны, которые дают людям знаки от Бога, что не все в этой жизни материально.
«Мы видим определенные знаки, но не можем их правильно толковать. Это Аллах или Господь нам дает знание, чтобы мы верили ему. У каждого человека бывают знаки, и мы не имеет права их называть совпадениями. Всевышний Творец хочет показать нам с помощью, например, вещих снов, что мир состоит не только из материального, есть еще духовный мир, небесный», — объяснил экстрасенс.
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Анастасия Панченко