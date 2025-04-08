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Россиянам рассказали, с помощью чего с ними разговаривает Бог и что он хочет сказать

Экстрасенс Рзаев: Бог посылает людям вещие сны, в которых есть знаки
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Каждый человек на протяжении своей жизни в том или ином виде сталкивался с паранормальным — может, это были знаки на дороге или сбывающиеся сны. Что это значит и должно ли пугать?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что на качественный сон влияют магнитные бури, космос и планеты.

«Планеты влияют на наш организм, когда полнолуние или магнитная буря, мы можем видеть плохие сны — это научно доказано. Также в это время мы можем плохо спать или не спать совсем. Сны связаны с космосом», — сказал он.

По словам экстрасенса, существуют также вещие сны, которые дают людям знаки от Бога, что не все в этой жизни материально.

«Мы видим определенные знаки, но не можем их правильно толковать. Это Аллах или Господь нам дает знание, чтобы мы верили ему. У каждого человека бывают знаки, и мы не имеет права их называть совпадениями. Всевышний Творец хочет показать нам с помощью, например, вещих снов, что мир состоит не только из материального, есть еще духовный мир, небесный», — объяснил экстрасенс.

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Экстрасенс Рзаев: по четвергам в дома людей возвращаются мертвые
08 апреля 2025, 15:38

Зираддин Рзаев (Фото: Телеграм @ziraddinrzaev)

Вещи сны — выдумка или реальное явление? Почему ходит поверье о том, что с четверга на пятницу сны сбываются? И обладает ли экстрасенсорными способностями человек, у которого все сновиденческое сбылось в реальности?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» сказал, что дни недели имеют свои влияния на жизнь человека.

«Например, четверг — это день мертвых. В древние времена в Индии жил Саи Баба из Ширди — он был святым и одновременно находился в двух-трех местах, исцелял людей. И по четвергам он всегда готовил еду и кормил сирот, помогал им, обнимал и целовал именно по четвергам. В Древней Руси такое тоже есть, так что в четверг все мертвые приходят домой, чтобы увидеть своих родных и близких», — объяснил экстрасенс.

По его словам, несмотря на недоказанность вещих снов, они существуют и объясняются религией, астрологией, психологией и философией.

«Наши предки, как и древние славяне, шаманы, язычники, всегда хотели контактировать с духом умерших и считали их своими защитниками. Они верили, что с четверга на пятницу бывают священные сны, а в четверг открываются двери загробного мира. В этот день мы должны вспоминать имена умерших, читать молитвы, просить прощения, сходить в храм», — сказал он.

Зираддин Рзаев добавил, что видеть вещие сны не значит обладать экстрасенсорными способностями.

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#психолог
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#вещание
#сон
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«Смертная казнь»: Стало известно, какое наказание грозит виновным в гибели Паши Техника
Адвокат Жорин: причастным к смерти Паши Техника может грозить казнь
08 апреля 2025, 14:32

Фото: iStock/sornwut tubtawee

Адвокат Жорин заявил, что причастным к гибели рэпера Паши Техника может грозить смертная казнь в Тайланде. Об этом сообщает Life.ru.
По словам адвоката, в Таиланде действуют довольно строгие законы, запрещающие продажу наркотических веществ.

«Ответственность за торговлю наркотиками зависит от типа вещества и его количества, но в целом предусматривает суровые наказания, включая длительные сроки лишения свободы и даже смертную казнь», — пояснил Жорин.

При этом он подчеркнул, что иностранные граждане не освобождаются от ответственности и также несут заслуженное наказание.

Паши Техника не стало 5 апреля. Последние дни жизни он провёл в больнице в Таиланде. 9 апреля тело рэпера будет доставлено в Москву, где состоится прощание в храме Петра и Павла в Лефортово.

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#законы
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Россиянам рассказали, можно ли обнаружить ВИЧ по конкретным симптомам
Председатель фонда Пчелин: ВИЧ протекает бессимптомно
08 апреля 2025, 13:50

Фото: iStock/burakkarademir

Инфекционист из Уфы заявила, что ВИЧ может дать о себе знать болью в горле и диареей, также некоторые, по ее словам, наблюдают у себя высыпания и снижение массы тела.
Однако председатель фонда по профилактике социально-значимых заболеваний «Шаги» Игорь Пчелин в беседе с «Радио 1» опроверг эту информацию, назвав ее странной.

«В ВИЧ-инфекции специфических симптомов нет. Все остальное это из области фантазии и страхов людей», — сказал он.

По словам эксперта, только анализы могут показать, есть инфекция или нет.

«Человек может без симптомов переносить ВИЧ. А любые беспокойства — это лишний раз повод сдать тест», — объяснил Пчелин.

Он добавил, что тест на ВИЧ рекомендуется сдавать не реже раза в год, а если люди ведут рискованный образ жизни, то лучше проверяться раз в полгода.

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«Небритый, волосатый, вонючий»: Анфиса Чехова раскрыла, в чем заключается истинная брутальность мужчин
Анфиса Чехова призвала уходить мужчин в декрет для повышения демографии
08 апреля 2025, 13:05

Фото: iStock/O_Lypa

Глава комитета по демографии партии «Новые люди» Анфиса Чехова призвала мужчин уходить в декрет в случае, если жена более успешна в карьере. Слова бывшей телеведущей приводит Shot.
По словам Чеховой, мужчины имеют право уйти в декрет, однако они не делают этого из-за возможного общественного осуждения. Считается, что мужчина должен работать, а не сидеть дома и менять ребенку подгузники. Анфиса уверена, что женщины начнут чаще рожать, если в декрет будут уходить папы.

«Брутальность заключается в ответственности, которую мужчина берёт, в умении заботиться о женщине. А просто, как это говорится, небритый, волосатый, вонючий — это не брутальность. А когда мужчина от подгузников морщится — это не брутальность», — отметила Чехова.

Она добавила, что в России пора вводить моду на мужчин, которые могут хорошо заботиться о женщине и ребенке.

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Бизнес Иды Галич терпит серьезные убытки
08 апреля 2025, 11:36

Фото: iStock/Roxiller

Бизнес Иды Галич перестал приносить прибыль и ушел в минус. Такие данные приводит Mash.
По данным издания, в 2023 году годовая прибыль доставки суши Yoji составила порядка восьми миллионов рублей, а в 2024 фирма принесла 1,6 миллиона убытков.

Так, доставка суши Галич 34-летней показала отрицательный финансовый рост. Предполагается, что причиной этому стала некачественная продукция. Посетители часто жаловались на то, что роллы мало того, что невкусные, так еще и очень дорогие.

Ранее также сообщалось, что бизнес блогера Аяза Шабутдинова ушёл в минус на 300 млн рублей. После его ареста в ноябре 2023 года работа «Лайк центра» была парализована, и проект понес большие убытки.

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