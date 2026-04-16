Россиянам рассказали, сколько будет стоить самый дешевый шашлык в 2026 году
Самый бюджетный шашлык в 2026 году — куриный в луковом маринаде — обойдется жителям России в 202 рубля. Об этом говорится в исследовании программы лояльности «Х5 Клуб», передает ТАСС.
Цена за 1 кг куриных бедер составляет 170 рублей. Луковый маринад, который пользуется большой популярностью среди россиян, в этом году будет стоить 32 рубля за 1 кг мяса. Кефирный маринад, занимающий второе место по популярности, обойдется в 34 рубля.
Аналитики отмечают, что свиная лопатка, замаринованная в луке или кефире, стоит дороже. Её цена составляет 260 рублей за 1 кг.
Согласно исследованию, средняя стоимость уже замаринованной в луке или кефире курицы составляет 352 рубля за килограмм. Маринованная в луке свинина обойдется в 420 рублей за 1 кг.
Читайте также: